Суд снял арест со счетов в банке Януковича–младшего
Шевченковский райсуд Киева 17 апреля отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Постановлением судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменено аресты счетов во "Всеукраинском банке развития". Прокуроры готовят срочные ходатайства", - написала она.
Сарган напомнила, что на счетах банка арестованы 1,2 миллиарда гривен.
Напомним:
В 2016 году УП сообщала об отмене арестов счетов в банке Александра Януковича. Деньги позже арестовывали в банке Порошенко.
В феврале 2018 года суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента: на них хранились почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.
Эти деньги были арестованы по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".
Позже стало известно, что почти 2 миллиарда гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке сына экс-президента, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.
Осенью 2018 Печерский суд Киева в течение месяца снял аресты с по меньшей мере 26 счетов, которые правоохранители связывали с окружением Януковича. Речь шла, в том числе, о средствах "Аскор-Инвест".
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