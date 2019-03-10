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США дадут миллион долларов на развитие свободного интернета в Украине

Воскресенье, 10 марта 2019, 10:00
 

Госдеп США предоставит грант для организаций, заинтересованных в развитии свободного интернета в Украине. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 000 до 1 180 500 долларов.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Государственный департамент, бюро  по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) объявляет открытый конкурс для организаций, заинтересованных в подаче заявок на программы, которые способствуют свободе интернета в Украине", - говорится в сообщении.

Бюро ставит себе целью продвижение открытого, надежного и безопасного интернета в Украине, а также защиту прав и основных свобод человека и обеспечение свободного потока информации онлайн.

Программа должна иметь акцент на проблеме нахождения компромисса между заинтересованными сторонами в Украине и защите свободы слова во время конфликтов.

Отбор будет проходить в течении трех-шести месяцев. На реализацию лучшей программы будет выделено от 500 тысяч до 1 млн 180 500 долларов.

Украинская правда

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США интернет

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