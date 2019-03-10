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США дадуть мільйон доларів на розвиток вільного інтернету в Україні

Неділя, 10 березня 2019, 10:00
 

Держдеп США надасть грант для організацій, зацікавлених в розвитку вільного інтернету в Україні.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Державний департамент, бюро з питань демократії, прав людини і праці (DRL) оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених в подачі заявок на програми, які сприяють свободі інтернету в Україні", - йдеться в повідомленні.

Бюро ставить собі за мету просування відкритого, надійного і безпечного інтернету в Україні, а також захист прав і основних свобод людини і забезпечення вільного потоку інформації онлайн.

Програма повинна мати акцент на проблемі знаходження компромісу між зацікавленими сторонами в Україні та захисті свободи слова під час конфліктів.

Відбір буде проходити протягом трьох-шести місяців. На реалізацію кращої програми буде виділено від 500 тисяч до 1 млн 180 500 доларів.

Українська правда

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