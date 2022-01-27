США изучают возможности дополнительной помощи в экономике Украины

Энтони Блинкен getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают дополнительные возможности для поддержки экономики Украины на фоне российской угрозы на ее границах.

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы знаем, что этот кризис влияет на экономику и финансовую систему Украины. И так же, как мы укрепляем безопасность Украины, мы также изучаем возможности поддержки ее экономики, вдобавок к значительной поддержке, которую мы уже оказываем", - сказал Блинкен.

Он добавил, что европейские партнеры и союзники делают то же самое.

Как сообщалось, Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования Москвы. В среду вечером Москва подтвердила, что получила ответ в США. Документ включает обеспокоенность США и союзников и партнеров из-за действий России, подрывающих безопасность, а также оценку обеспокоенностей, поднятых Россией.

Об ответе НАТО, который Альянс передал параллельно с США, рассказал генсек Йенс Столтенберг. По его словам, в документе изложены три сферы, где НАТО видит пространство для прогресса в отношениях с РФ. Одна из них касается европейской безопасности, которая включает и ситуацию вокруг Украины.

Россияне требовали от США письменно отреагировать на их ультиматумы безопасности. В частности, Россия предложила странам НАТО взять на себя обязательства, "исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств".

НАТО в своем письменном ответе России отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.