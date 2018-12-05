Индонезия требует "прожаривать" украинскую пшеницу

Индонезия требует термически обрабатывать экспортные партии украинской пшеницы при температуре 70-80 С в течение 10-20 минут.

Согласно сообщению Украинской зерновой ассоциации, такие требования со стороны Индонезии являются абсурдными.

"Грибки Tilletia, которые стали" причиной "такого требования, часто присутствуют в зерне по всему миру, применяемого для переработки в муку. При этом термическая обработка пшеницы для уничтожения грибков является не верным путем для их устранения. Ведь в свете нет доводов эффективности такого метода ", - говорится в сообщении.

По словам и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, Международная торговая зерновая коалиция (IGTC) и Ассоциация торговли зерном (GAFTA) поддерживают Украинский зерновой ассоциации в вопросе отмены требования Индонезии по термической обработки украинской пшеницы.

Сергей Иващенко заявил о невозможности выполнения украинскими терминалами требования "прожарки" из-за отсутствия оборудования для термической обработки и донельзя изоляции большого количества зерновых для их нагрева до 70 ° С; негативное влияние "прожарки" белком и клейковину пшеницы; термическая обработка приводит к затмению зерна.

Он добавил, что первичные исследования термической обработки пшеницы доказывают неэффективность такого подхода.

В УЗА считают такое требование Индонезии нетарифных барьеров, что приведет к снижению уровня конкуренции на рынке, повышение цены и негативно повлияет на международную торговлю между двумя странами.

В 2017/2018 маркетинговом году Украина экспортировала в Индонезии более 2 млн тонн пшеницы по общему объему 16,2 млн тонн.

Напомним, Индия в предыдущие два года была для Украины крупнейшим рынком сбыта пшеницы, но уступила первое место Индонезии.