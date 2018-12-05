Індонезія вимагає "прожарювати" українську пшеницю

Індонезія вимагає термічно обробляти експортні партії української пшениці при температурі 70-80 градусів протягом 10-20 хвилин.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація, назвавши такі вимоги з боку Індонезії абсурдними.

"Грибки Tilletia, котрі стали "причиною" такої вимоги, часто присутні в зерні по всьому світу, яке застосовують для переробки на борошно. При цьому термічна обробка пшениці задля знищення грибків є не вірним шляхом для їх усунення. Адже в світі нема доводів ефективності такого методу", - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. виконавчого директора Української зернової асоціації Сергія Іващенко, Міжнародна торгова зернова коаліція (IGTC) та Асоціація торгівлі зерном (GAFTA) підтримують Українську зернову асоціацію у питанні скасування вимоги Індонезії щодо термічної обробки української пшениці.

Сергій Іващенко заявив про неможливість виконання українськими терміналами вимоги "прожарки" через відсутність обладнання для термічної обробки та неможливості ізоляції великої кількості зернових для їх нагрівання до 70 °С.

Окрім цього, за його словами, "прожарка" негативно впливає на білок і клейковину пшениці та призводить до затемнення зерна.

Він додав, що первинні дослідження термічної обробки пшениці доводять неефективність такого підходу.

В УЗА вважають таку вимогу Індонезії нетарифним бар’єром, що призведе до зниження рівня конкуренції на ринку, підвищення ціни та негативно вплине на міжнародну торгівлю між двома країнами.

У 2017/2018 маркетинговому році Україна експортувала до Індонезії більше 2 млн тонн пшениці з загального обсягу 16,2 млн тонн.

Нагадаємо, Індія в попередні два роки була найбільшим ринком збуту пшениці для України, але поступилася першим місцем Індонезії.