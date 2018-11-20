Агрохолдинг Косюка купил словенскую компанию

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) подписал соглашение о приобретении 90,68% акций словенской компании Perutnina Ptuj.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



"МХП … объявляет сегодня о подписании соглашения о приобретении 90,68% выпущенного акционерного капитала Perutnina, хорошо зарекомендовавшей себя вертикально интегрированной компании в Юго-Восточной Европе, в том числе в Словении", - говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.



Как сообщалось, 14 ноября МХП заявил о планах инвестировать 200 млн евро в производственную базу Perutnina Ptuj в течение четырех-пяти лет.



МХП намерен укрепить и развить процессы выращивания и производства в Словении и странах, где Perutnina Ptuj создала вертикально организованное производство, а также увеличить объемы продаж в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Компания также намерена искать возможности на других рынках, в первую очередь в Западной Европе.



По данным компании, МХП получил разрешения антимонопольных органов Австрии, Македонии, Сербии и Румынии, ожидает только подтверждения словенского Агентства по защите конкуренции.



Согласно информации компании в финансовом отчете за третьем квартале 2018 года, размещенном на Лондонской фондовой бирже, МХП намерен завершить сделку до конца этого года.



МХП 21 сентября 2018 года получил от Slovenian Competition Protection Agency уведомление о регистрации заявки на покупку Perutnina Ptuj.



О намерении приобрести акции Perutnina Ptuj агрохолдинг сообщил 26 сентября на Лондонской фондовой бирже после уведомления от Federal Competition Authority of Austriа о регистрации заявки на покупку.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Perutnina Ptuj - вертикально интегрированная компания в Юго-Восточной Европе. Владеет мощностями по выращиванию бройлеров в Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Ведет деятельность в 22 странах. Насчитывает 3,5 тыс. сотрудников в восьми странах. В Словении компания обрабатывает 4 тыс. сельскохозяйственных угодий.

Как сообщала Экономическая правда, предприятие Юрия Косюка "Винницкая птицефабрика" 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год – 812 миллионов гривень.

Юрий Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. Издание "Новое время" оценило его состояние в 908 млн долларов, с этим показателем Косюк занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Экономическая правда