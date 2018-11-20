Агрохолдинг Косюка купив словенську компанію

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) підписав угоду про придбання 90,68% акцій словенської компанії Perutnina Ptuj.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"МХП ... оголошує сьогодні про підписання угоди про придбання 90,68% випущеного акціонерного капіталу Perutnina, яка добре зарекомендувала себе в якості вертикально інтегрованої компанії в Південно-Східній Європі, в тому числі в Словенії", - йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Як повідомлялося, 14 листопада МХП заявив про плани інвестувати 200 млн євро в виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років.

МХП має намір зміцнити і розвинути процеси вирощування і виробництва в Словенії та країнах, де Perutnina Ptuj створила вертикально організоване виробництво, а також збільшити обсяги продажів в Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині. Компанія також має намір шукати можливості на інших ринках, в першу чергу в Західній Європі.

За даними компанії, МХП отримав дозволу антимонопольних органів Австрії, Македонії, Сербії та Румунії, очікує лише підтвердження словенського Агентства із захисту конкуренції.

Згідно з інформацією компанії у фінансовому звіті за третій квартал 2018 року, розміщеному на Лондонській фондовій біржі, МХП має намір завершити угоду до кінця цього року.

МХП 21 вересня 2018 року одержав від Slovenian Competition Protection Agency повідомлення про реєстрацію заявки на покупку Perutnina Ptuj.

Про намір придбати акції Perutnina Ptuj агрохолдинг повідомив 26 вересня на Лондонській фондовій біржі після повідомлення від Federal Competition Authority of Austriа про реєстрацію заявки на покупку.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк агрохолдингу станом на кінець 2017 року складав близько 370 тис. га.

Perutnina Ptuj - вертикально інтегрована компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями з вирощування бройлерів в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Веде діяльність в 22 країнах. Налічує 3,5 тис. Співробітників в восьми країнах. У Словенії компанія обробляє 4 тис. сільськогосподарських угідь.

Як повідомляла Економічна правда, підприємство Юрія Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання "Новое время" оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.

Економічна правда