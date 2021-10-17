СМИ: МХП Косюка выкупает землю через своих сотрудников

По данным внутренней презентации, МХП Юрия Косюка хочет через сотрудников компании выкупать сельхозземли у нынешних владельцев и снова передавать их в аренду холдингу.

Об этом говорится в статье ЗН.

"Сейчас стоимость аренды земли, которой пользуется холдинг, колеблется от 200 до 300 долл./га в год. А стоимость гектара сельскохозяйственной земли - 1,5-1,8 тыс. долл./га", - говорится в материале. С этого делают вывод, что даже по нынешним ценам для выкупа земель в обработке МХП нужно около 500 млн долл.

В презентации говорится, что МХП опросил нынешних своих арендодателей, и выяснилось, что, кроме 3%, которые уже сейчас хотят продать свою землю, существует еще 25% тех, кто будет ее продавать, "просто ждут высокой цены за пай", - отмечают в материале.

Издание пишет, что из-за этого в МХП разработали два варианта привлечения работников к решению своих земельных проблем.

Первый вариант предполагает, что потенциальными покупателями могут быть все желающие работники МХП, независимо от имущественного положения, доходов или должности. Единственное ограничение, которое устанавливается, - купить можно не более 20 га, причем в одних руках в одном населенном пункте не может быть сконцентрировано более 10 га. Первоочередными объектами по этому сценарию будут земли, срок аренды которых холдингом завершается менее чем через пять лет.

Второй вариант предусматривает заключение договора аренды земли с МХП на десять лет и более сразу после ее покупки. Размер арендной платы фиксируется раз в год на уровне среднего размера для соответствующего населенного пункта.Также устанавливается первоочередное право компании на выкуп сельхозземель в случае их последующей продажи работниками.

Сотрудникам, которые согласятся покупать землю для МХП, обещают годовой доход в 7-11% от сдачи земли в аренду своему же работодателю и беззатратное обслуживания актива.

"За первые 75 дней после открытия рынка сотрудники МХП инвестировали в покупку земли для холдинга почти миллион долларов. Средняя цена покупки составила ожидаемые 1,6 тыс. лолл./Га. Наделы укрупнились: вместо 215 старых арендодателей пришло 110 новых. В лидерах титульные для МХП Киевская, Черкасская, Винницкая, Хмельницкая и Сумская области", - резюмировали в издании.

Напоминаем:

Средняя цена одного гектара земли сельскохозяйственного назначения в Украине на 9 октября 2021 года составляет около 33 тысяч гривень.

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

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