Банки спишут долги 1/6 населения Грузии

Правительство Грузии договорилось с банками и небанковскими кредитными организациями о списании долгов более 600 тысяч граждан страны, общая сумма долгов которых составляет около 1,5 миллиарда лари или 561 миллион долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, такое решение принято, чтобы преодолеть в стране проблему избыточной задолженности населения.

Речь идет о гражданах, входящих в "черные списки" банков, то есть лицах, имеющих просроченные долги.

"Процесс обнуления задолженности начнется 15 декабря и завершится 31 декабря", - сказал премьер.

При этом он отметил, что эта инициатива стала возможной благодаря международному благотворительному фонду "Карту", учредителем которого является миллиардер Бидзина Иванишвили, учредитель партии "Грузинская мечта".

По словам премьера, почти 95% долгов граждан, числящихся в банковских "черных списках", составляют кредиты, основная сумма которых не превышает 2 тыс лари.

Глава правительства подчеркнул, что принятое решение позволит сотням тысяч граждан участвовать в экономической и социальной жизни страны, что "сделает нашу экономику более устойчивой, а банковско-финансовую отрасль более здоровой".

Нацбанк Грузии с 1 сентября упразднил "черный список" Бюро кредитной информации, в который попадали заемщики, имеющие просрочки по кредитам.

Теперь в случае просрочки заемщику уже не присваивается "негативный" статус, а в кредитной истории отражаются лишь фактические данные, например, сколько дней просрочки допустил тот или иной клиент.

Финансовые организации в свою очередь самостоятельно проверяют, как заемщик оплачивал кредит, и сами же оценивают, можно ли выдавать ему новый. Функцию надзора за работой кредитно-информационных бюро взял на себя Национальный банк.

С 1 января 2019 года Национальный банк Грузии планирует ввести в действие новые правила выдачи финансовыми институтами кредитов физическим лицам, ужесточающие требования к заемщикам.

Согласно вводимым правилам, все финансовые институты, выдающие займы, будут обязаны предоставлять их лишь после анализа платежеспособности клиента.