Банки спишуть борги 1/6 населення Грузії

Уряд Грузії домовився з банками і небанківськими кредитними організаціями про списання боргів понад 600 тисяч громадян країни, загальна сума боргів яких становить близько 1,5 мільярда ларі або 561 мільйон доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, таке рішення прийнято, щоб подолати в країні проблему надлишкової заборгованості населення.

Йдеться про громадян, що входять в "чорні списки" банків, тобто осіб, які мають прострочені борги.

"Процес обнулення заборгованості розпочнеться 15 грудня і завершиться 31 грудня", - сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що ця ініціатива стала можливою завдяки міжнародному благодійному фонду "Карту", засновником якого є мільярдер Бідзіна Іванішвілі, засновник партії "Грузинська мрія".

За словами прем'єра, майже 95% боргів громадян, які значаться в банківських "чорних списках", становлять кредити, основна сума яких не перевищує 2 тис ларі.

Глава уряду підкреслив, що прийняте рішення дозволить сотням тисяч громадян брати участь в економічному і соціальному житті країни, що "зробить нашу економіку більш стійкою, а банківсько-фінансову галузь здоровішою".

Нацбанк Грузії з 1 вересня скасував "чорний список" Бюро кредитної інформації, в який потрапляли позичальники, що мають прострочення за кредитами.

Тепер у разі прострочення позичальнику вже не присвоюється "негативний" статус, а в кредитній історії відображаються лише фактичні дані, наприклад, скільки днів прострочення допустив той чи інший клієнт.

Фінансові організації в свою чергу самостійно перевіряють, як позичальник оплачував кредит, і самі ж оцінюють, чи можна видавати йому новий. Функцію нагляду за роботою кредитно-інформаційних бюро взяв на себе Національний банк.

З 1 січня 2019 року Національний банк Грузії планує ввести в дію нові правила видачі фінансовими інститутами кредитів фізичним особам, що посилюють вимоги до позичальників.

Згідно з новими правилами, всі фінансові інститути, що видають позики, будуть зобов'язані надавати їх лише після аналізу платоспроможності клієнта.