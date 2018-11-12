"Киевавтодор" ответил на обвинения Генпрокуратуры

В "Киевавтодоре" заявляют, что информация Генпрокуратуры об объявлении подозрения трем чиновникам "Киевавтодора" является недостоверной.

Об этом говорится в заявлении "Киевавтодора" на официальном сайте.

По словам коммунальной корпорации, у органа досудебного следствия отсутствуют доказательства совершения указанного инкриминируемого преступления.

В сообщении сказано, что по результатам проверки Госаудитслужбой определено, что никакого вреда, причиненного бюджету при нанесении разметки, не обнаружено.

"Сейчас ни к одному из указанных подозреваемых работников не применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в заявлении компании.

"Киевская местная прокуратура ... фактически признала бездействие в деле ... относительно прошлогоднего незаконного задержания так называемых "фигурантов преступления" по нанесению разметки. В документе говорится: "...установлено, что досудебное расследование организовано неэффективно, с момента регистрации производства следователем ни одного следственного действия не проведено, указания процессуального руководителя не выполняются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщала Экономическая правда ранее, прокуратура Киева объявила о подозрении трем чиновникам "Киевавтодора", которых подозревают в присвоении 8 млн гривен.

Экономическая правда