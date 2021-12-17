"Киевавтодор" заказал ремонт Крещатика за 750 миллионов
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" по результатам тендера заключила соглашение с "Онур конструкцион интернешнл" на ремонт улицы Крещатик стоимостью 739,50 миллиона гривень.
Об этом сообщается в системе ProZorro.
В договоре с подрядчиком нет точных данных о сроках выполнения ремонта, максимальный срок – конец 2023 года.
"Онур" сообщил, что обычный размер зарплаты обычных строительных рабочих в компании в этом году составил 20 тыс. грн (18,5 тыс. грн. оклад и полторы тысячи гривен на отпускные), сообщает издание "Наші гроші".
"К торгам было допущено только ООО "Ростдорстрой", но эти два фаворита Укравтодора фактически не торговались и аукцион закончился с символической скидкой 0,2%", – пишут журналисты.
Небольшое ЧП "Вектор 12" из Одесской области также подавало заявку на участие в тендере, но фирма не предоставила ряд документов и банковскую гарантию. Следовательно, ее не допустили к участию в торгах.
Экономическая правда
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