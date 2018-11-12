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"Київавтодор" відповів на звинувачення Генпрокуратури

Понеділок, 12 листопада 2018, 10:40
 

У "Київавтодорі" заявляють, що інформація Генпрокуратури про оголошення підозри трьом чиновникам "Київавтодору" є недостовірною.

Про це йдеться у заяві "Київавтодору" на офіційному сайті.

За словами комунальної корпорації, у органу досудового слідства відсутні докази скоєння вказаного інкримінованого злочину.

У повідомленні сказано, що за результатами перевірки Держаудитслужбою визначено, що жодної шкоди, заподіяної бюджету під час нанесення розмітки, не виявлено.

"Наразі до жодного з вказаних підозрюваних працівників не застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - йдеться в заяві корпорації.

"Київська місцева прокуратура ... фактично визнала бездіяльність у справі … відносно минулорічного незаконного затримання так званих "фігурантів злочину" по нанесенню розмітки. У документі йдеться: "…встановлено, що досудове розслідування організовано неефективно, з моменту реєстрації провадження слідчим жодної слідчої дії не проведено, вказівки процесуального керівника не виконуються", - зазначено в повідомленні прес-служби.

Як повідомляла Економічна правда раніше, прокуратура Києва оголосила про підозру трьом чиновникам "Київавтодору", яких підозрюють в привласненні 8 млн гривень.

Економічна правда

Київавтодор Генпрокуратура корупція

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