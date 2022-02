66% опитаних IT-спеціалістів вважають, що ІТ-сертифікація суттєво впливає на якість роботи

Щоб залишатися конкурентоспроможними, компанії повинні впроваджувати нові технології, щоб стимулювати інновації, які допомагають їм краще розуміти клієнтів, розширювати можливості співробітників та оптимізовувати операції та витрати.

Цифрова трансформація – це великий виклик, який можна успішно подолати лише за підтримки команд, належним чином навчених спеціалістів, які можуть використовувати переваги нових технологічних можливостей. Окрім того, просто використовувати технологію в її первісному вигляді – недостатньо; компанії тепер мають змогу розробляти нові рішення на основі наявних технологій.

Використання наявних технологій для створення нових – це "технологічна інтенсивність", успіх якої забезпечується культурою навчання в компанії. 75% опитаних респондентів, які приймають рішення у сфері бізнесу та технологій, вважають, що використання технологічної інтенсивності є найефективнішим способом створення конкурентних переваг. Саме тому компаніям потрібно звернути увагу на важливість навчання співробітників та ІТ-сертифікації. Адже навички, необхідні ІТ-фахівцям, безперервно розвиваються разом із створенням та впровадженням нових рішень. Розвиток таланту вимагає постійного навчання.

Дослідження Deloitte, наприклад, показало, що організації з високою культурою навчання на 56% частіше виходять на ринок з продуктом або рішенням першими. 91% сертифікованих ІТ-фахівців вважають, що зусилля, які співробітники вкладають у здобуття нових навичок, значною мірою сприяють їхньому успіху в цифровій трансформації. Побудова сильної культури навчання та заохочення співробітників до покращення їхніх навичок є ключовим компонентом підходу Microsoft, який залучає та утримує співробітників, як фокусуються на розвитку себе та компанії.

ІТ-сертифікація також підвищує ефективність і продуктивність на тих посадах, на які важко знайти таланти. 66% опитаних ІТ-спеціалістів вважають, що ІТ-сертифікація суттєво та позитивно впливає на якість роботи. Тому не дивно, що сертифіковані професіонали також краще задовольняють вимоги клієнтів, підвищують продуктивність роботодавця, скорочують час на усунення несправностей і швидше завершують проекти.

Ми зібрали думки провідних компаній з України, як впровадити культуру корпоративного навчання, – Метінвест Діджитал, Київстар, Infopulse та SoftServe.

Галина Даців, віце-президентка з питань навчання та розвитку персоналу, компанія SoftServe

"ІТ-індустрія вже багато років поспіль розвивається надзвичайно стрімко, з’являються нові технології, підходи, кваліфікаційні вимоги до ІТ-фахівців змінюються. За таких умов багато компаній, в тому числі SoftServe, відчувають нестачу кваліфікованих фахівців. Наша стратегія реагування на таку ситуацію полягає у тому, що ми розвиваємо таланти всередині компанії через багаторівневу систему навчання співробітників та тих, хто хоче розпочати кар’єру в IT, через власний корпоративний університет – SoftServe University, який цього року відзначає 15-річчя свого існування. SoftServe University – це ціла навчальна екосистема, яка поєднує людей, процеси, технології, експертизу, програми, формати тощо. Навчання є інтегрованим у робочий процес працівника, SoftServe University пропонує навчальні рішення для розвитку технічних, лідерських, бізнес навиків, а також навиків володіння іноземними мовами та міжкультурної комунікації. Ми поєднуємо більше 20 різноманітних навчальних форматів. Так у 2021 році SoftServe University надав більше 4000 навчальних рішень, залучивши більше 12 тисяч учасників, понад 600 працівників компанії успішно склали міжнародні сертифікації".

Безперервне навчання співробітників стає ще важливішим завданням через швидкі темпи розвитку технологій. Завдяки належній підготовці ІТ-спеціалісти, які розробляють нові ІТ-рішення, будуть ефективнішими у розгортанні цих рішень для клієнтів бізнесу і зможуть досягти максимальної віддачі від інвестицій у довгостроковій перспективі.

Іван Мусієнко, керівник Cloud Center of Excellence в Infopulse

"Сьогодні одним із пріоритетів для бізнесу Infopulse є посилення позицій компанії як постачальника рішень та керованих послуг в таких напрямках, як розробка та тестування ПЗ, хмарних та інфраструктурних сервісах, кібербезпеці, enterprise-застосунках та ін. Ми плануємо надавати комплексні рішення, які забезпечать нашим клієнтам і партнерам повну підтримку ІТ-складових їхнього бізнесу. Для цього ми насамперед покладаємось на нашу команду, яка здатна створювати такі рішення. Технічна кваліфікація спеціалістів – це один із найцінніших ресурсів компанії. Досвідчена команда з актуальними знаннями сучасних продуктів, технологій та хмарних сервісів вже давно стала нашою запорукою успіху в наданні клієнтам послуг найвищого рівня. Ми заохочуємо спеціалістів постійно підвищувати їхню кваліфікацію шляхом проходження внутрішніх курсів та сертифікації від вендорів. Таким чином, багато експертів Infopulse вже отримали найновіші сертифікати Microsoft, а також взяли участь в програмах перекваліфікації від вендора, що дозволяє їм успішно працювати з новими хмарними технологіями".

Щоб допомогти компаніям підтримувати культуру навчання, Microsoft розробив декілька освітніх програм: курси для самонавчання на платформі Microsoft Learn, Microsoft training events та тренінги з сертифікованими тренерами. Саме вони допомагають співробітникам підготуватися до отримання сертифікації Microsoft. Яка, у свою чергу, підтверджує володіння певними навичками та визнається у професійному світі. ІТ-сертифікація є ключовим компонентом культури навчання багатьох компаній, не лише як доказ володіння навичками, але й як доказ досвіду роботи з конкретними технологіями, що приносять реальну користь бізнесу.

Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар

"За останні кілька років у своїй диджитал-трансформації Київстар пройшов шлях від використання хмарних сервісів для власних потреб до провайдера керованих хмарних послуг та рішень з власною експертизою та досвідом впровадження складних проєктів для своїх клієнтів. Це стало відповіддю на зміни у навколишньому світі, який стає інноваційнішим, орієнтованим на сучасні технології, автоматизацію, використання новітніх розробок для вдосконалення робочих процесів та підвищення ефективності бізнесу. Київстар не став виключенням – лише телеком та послуги зв’язку більше не можуть покривати запити наших клієнтів, компанія має змінюватись всередині та у пропозиціях, щоб залишатися на ринку конкурентоздатним гравцем. Тому саме діджитал-рішення стали складовими нової сучасної екосистеми сервісів від Київстар для бізнесу – в ній є хмарні продукти, аналітичні інструменти на основі великих даних, гібридні та комплексні рішення під індивідуальні потреби компаній тощо. Рушієм змін став, зокрема, розвиток партнерства з Microsoft. Сьогодні Київстар вже має статуси CSP/LSP-партнера та може як пропонувати ринку ліцензійні продукти, так і працювати зі складними хмарними рішеннями для великих компаній та держсектору, маючи для цього необхідну експертизу команди. Розвиток компетенцій наших фахівців – це важлива й необхідна справа, адже ми маємо не лише продавати хмарні рішення, а й на належному рівні консультувати клієнтів, допомагати їм з розробкою потрібної архітектури, підтримувати їх на всіх етапах співпраці – від першого запиту і до подальшої роботи сервісів у штатному режимі. Що таке компетенції від Microsoft? Це підтверджений рівень (Silver або Gold) експертних знань та навичок фахівців партнера від вендора продукту – Microsoft. Щоб їх отримати необхідно відповідати певним вимогам технологічної експертизи команди та мати необхідну кількість успішно реалізованих рішень з хмарних та гібридних технологій, що відповідають високим стандартам Microsoft. Зараз у Київстар вже 15 таких підтверджених компетенцій у різних напрямках та дві розширені спеціалізації. Серед них – з інформаційної безпеки, Big Data, ІТ-інфраструктури. В результаті розвитку експертизи команд ми бачимо збільшення кількості проєктів – у понад 4 рази впродовж року, підвищується рівень вдоволення клієнтів та сприйняття Київстар на ринку технологій як провайдера надсучасних рішень. Співпраця з Microsoft у цьому напрямку дозволяє нашій команді підтримувати завжди актуальний рівень знань, а також мати доступ до новітніх хмарних розробок та спілкування з експертами з усього світу, що надає важливу конкурентну перевагу.

Перелік підтверджених компетенцій та спеціалізацій команди Київстар: Gold Windows and Devices, Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, Gold Cloud Productivity, Gold Datacenter, Gold Cloud Platform, Gold Collaboration and Content, Gold Application Development, Gold Project and Portfolio Management, Gold Data Platform, Gold Data Analytics, Silver DevOps, Silver Messaging, Silver Application Integration, Silver Security, Silver Enterprise Mobility Management, Microsoft Adoption and Change Management та The Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams".

Більшість технічних і бізнес-менеджерів погоджуються, що корпоративне навчання та сертифікація допомагають закрити розрив між попитом на кваліфіковані кадри та їхньою нестачею. Це стає дедалі популярнішим способом вирішення цієї проблеми. І це підтверджують дослідження: більше половини тих, хто приймає рішення в ІТ, стверджують, що планують закрити розрив у навичках їхньої компанії через організацію навчання наявних людей, інвестуючи в наявні команди та зменшення потреби в наймі нових талантів.

Маріус Янушкевичус, директор з інжинірингу Метінвест Діджитал

"Як ІТ бізнес-партнер найбільшої гірничо-металургійної компанії України, Метінвест Діджитал відповідає за реалізацію її комплексної програми цифрової трансформації: впроваджує десятки проєктів, підтримує та розвиває понад тисячу ІТ-сервісів, які охоплюють інфраструктуру, кібербезпеку, управління виробничими процесами та ремонтами, взаємодію з клієнтами, ланцюжки постачання, HR, фінанси та багато іншого. Щороку збільшується кількість цифрових технологій та систем в архітектурному ландшафті Групи Метінвест, а також значно розширюється й ускладнюється їх функціональність. У той самий час, отримуючи реальну додаткову цінність від впроваджених цифрових рішень, наші бізнес-замовники з кожним роком збільшують запит на впровадження нових технологій по всіх функціональних напрямах. При цьому їх запити й потреби стають складнішими за своїм змістом, що своєю чергою потребує від нас ширшої та глибшої технічної експертизи. Щобільше, ця експертиза має бути в наявності "тут й зараз", адже зволікання із впровадженням для бізнес-замовників – це потенційно втрачені можливості.

Закривати потреби в експертизі та ресурсах шляхом пошуку людей на ринку або залучення експертизи інших компаній дедалі стає складнішим, довшим та дорожчим. Саме тому розвиток внутрішньої експертизи та технічної кваліфікації наших спеціалістів є однією із стратегічних задач Метінвест Діджитал. Ми робимо ставку на спеціалістів всередині компанії, надаємо можливості навчання й подальшої сертифікації, та, як результат розвитку кар’єри. Одним з прикладів є розвиток експертизи по інноваційних технологіях Microsoft.

З 2018 року спеціалісти компанії сертифікувалися по 9 компетенціях, вісім з яких – золоті, що дозволило ефективно реагувати на нові виклики IT-ринку. На наступний період заплановано отримання додаткових 5-ти сертифікацій рівня Gold та також додаткову сертифікацію рівня Advanced Specialization, що виведе компанію на принципово новий рівень компетенцій команди та партнерства з Microsoft. Таким чином ми, з одного боку, постійно знаходимося на вістрі нових технологій, а з іншого боку, зменшуємо залучення зовнішніх ресурсів з ринку".

