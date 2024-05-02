Сигарети "з тіні": що вже сьогодні можна зробити, аби прибрати нелегальний сектор тютюну в Україні

Що вдалося Польщі, Нідерландам, Румунії
Варто відзначити, що багато країн Європи володіють позитивним досвідом боротьби з підробленими сигаретами. Серед них – і країни колишнього соціалістичного табору, до яких належить також Україна.
Наприклад, суттєвих результатів досягла сусідня Польща, яка протягом багатьох років була в епіцентрі нелегальної торгівлі в Європі.
У період з 2005 по 2017 рік у Польщі було майже в 10 разів більше рейдів на фабриках за ймовірне виробництво нелегальних тютюнових виробів, ніж у будь-якій іншій країні Європи.
Особливого розмаху в країні набуло нелегальне виробництво та експорт сигарет.
Співпраця між урядом та приватним сектором виявилася дуже корисною у протистоянні нелегальній діяльності, особливо через акцент уряду Польщі на покращенні безпеки на кордоні. Це відіграло ключову роль у стримуванні потоку нелегальних сигарет, які незаконно надходять із Східної Європи та Росії.
Лукаш Кословський, головний економіст Федерації польських підприємців, пояснює успіх Польщі чотирма факторами: "У Польщі ми маємо дорожню карту оподаткування тютюнових виробів. Він показує нам рівень оподаткування сигарет та інших тютюнових виробів до 2027 року. Тому ринок має набагато більше можливостей для адаптації. По-друге, польські податкові органи встановили партнерські відносини з ринковими партнерами, що допомогло придушити незаконну діяльність. Я також вважаю, що той факт, що наша податкова політика передбачає диференціацію рівня оподаткування тютюнових виробів, заохочує людей шукати легальні та дешевші альтернативи тютюну, такі як тютюнові вироби для електричного нагрівання, електронні сигарети чи нікотинові пакети. Нарешті, рівень незаконного обігу вдалося знизити завдяки посиленню контролю на кордоні з Білоруссю. Сьогодні в Європі існує тенденція до нелегальних заводів усередині країни".
У Нідерландах для боротьби з нелегальним ринком сигарет пропонують застосовувати комплексний підхід, заснований на посиленні співпраці між правоохоронними та контролюючими органами всередині країни, а також зміцненні довіри між відомствами в різних країнах.
"Нідерланди застосовують міждисциплінарний, міжвідомчий підхід до вирішення цієї проблеми. Він об'єднує поліцію, аналітиків даних, митні органи, прокуратуру, і це призвело до зменшення кількості підроблених сигарет", - розповідає старший науковий співробітник Левенського католицького університету Ванесса Франссен.
Правоохоронні органи, діючи наодинці, докладають зусиль для боротьби з нелегальною торгівлею, але це нелегка боротьба. Тож різні канали, включаючи онлайн-платформи, все одно продовжують функціонувати, використовуючи сторонні джерела збуту і доставки контрафактної продукції. Саме тому у Нідерландах наголошують на необхідності взаємодії багатьох відомств, що зможуть виявляти різні елементи нелегального ринку на різних етапах його діяльності.
Для прикладу, митниця та служба фіскальної інформації та розслідувань для підвищення ефективності співпрацюють із торговими асоціаціями в тютюновій промисловості, Фондом сигаретної промисловості, нідерландською асоціацією тютюнової промисловості, а також основними голландськими виробниками тютюнових виробів.
Свій досвід боротьби з нелегальним споживанням отримала також Румунія, що, подібно до України, в рамках євроінтеграційних процесів вдалася до підвищення цін на сигарети. Середньозважена ціна пачки сигарет в країні зросла на 35%, що швидко зробило сигарети менш доступними. Це викликало різке зростання споживання нелегальних сигарет, оскільки споживачі шукали дешевші альтернативи.
Щоб стабілізувати ситуацію, румунському уряду довелося вжити заходів для припинення незаконної торгівлі. Паралельно з цим був представлений довгостроковий план більш помірного підвищення податку на сигарети починаючи з 2011 року.
Так Румунії вдалося уникнути подальшого надмірного зростання ціни на тютюнові вироби та, разом з тим, продовжити виконання взятих зобов’язань.
Більш поступовий податковий підхід у поєднанні з покращенням роботи правоохоронних органів стало ключем для вирішення проблеми нелегального ринку в Румунії. Країна швидко й ефективно поборола зростання незаконної торгівлі тютюном. Станом на 2022 рік, частка нелегальної продукції у Румуніїі нижча за середньоєвропейський рівень і дорівнює 6,4%