Сигарети "з тіні": що вже сьогодні можна зробити, аби прибрати нелегальний сектор тютюну в Україні

Кожна п’ята сигарета – контрафакт. Як виглядає ринок тютюну в Україні

Євроінтеграційні прагнення України передбачають адаптацію норм і правил до законодавства ЄС. У тому числі, це стосується і ринку сигарет. Відповідно до Угоди про Асоціацію з ЄС та Директиви Ради Європейського Союзу No2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року щодо структури та ставок акцизів, в Україні у 2017 році був запроваджений семирічний план підвищення акцизу на тютюн та тютюнові вироби. У 2018 році акциз збільшився на 30%, протягом 2019 - ще в середньому на 25%, а після цього щорічно зростав на 20%.

Метою було досягнення встановленого європейським законодавством мінімального рівня податкового навантаження у розмірі 90 євро за 1000 сигарет до 2025 року.

Подорожчання сигарет стало одним з факторів, що стимулював розвиток тіньового ринку в Україні. При цьому, зусиль правоохоронних та контролюючих органів виявилося недостатньо, щоб боротися з швидкими темпами тінізації сегменту. Тож якщо у 2016 році лише 1,1% сигарет були нелегальними, то до 2022 року кожна п'ята сигарета була підробленою. Втім, з аналогічними проблемами стикаються у багатьох країнах.

"Численні дослідження вказують на тісний взаємозв’язок між рівнем оподаткування сигарет, купівельною спроможністю населення та нелегальним ринком", - вважають експерти асоціації "Укртютюн".

Тіньовий сегмент діяльності надзвичайно "прибутковий" та привабливий для нелегалів. Справа в тому, що у роздрібній ціні сигарет частка прямих податків становить 70-80% - це акцизний податок, 5% акцизу з роздрібної реалізації, а також ще 20% ПДВ. Крім того, легальні виробники сплачують податок на прибуток підприємств, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, а також інші відрахування. Учасники нелегального ринку уникають сплати всіх або частини цих платежів. Так споживач отримує начебто дешевші сигарети, а нелегали – величезні тіньові доходи. За даними асоціації "Укртютюн", обсяг нелегального ринку в 2023 році досягнув 353 млн 115 тис пачок сигарет, бюджетами всіх рівнів недоотримано 23,5 млрд грн надходжень від сплати акцизного податку, ПДВ і роздрібного акцизу.

Та підроблена продукція призначена не лише для українських споживачів. Значно більший інтерес для учасників тіньового ринку становить експорт контрафактної продукції до країн Європи. До війни Україна роками була серед "лідерів" країн-постачальниць нелегальних сигарет до ЄС. За даними KPMG, у 2016 і 2017 роках вона навіть посідала перше місце у цьому ганебному рейтингу.

"Мова не лише про сигарети українського виробництва, які вивозились у промислових масштабах. На додачу, Україна була одним з найбільших транзитних хабів для тютюнової контрабанди з інших країн", - зазначає асоціація "Укртютюн".

Експерти наголошують, що тютюнова контрабанда шкодить іміджу України на міжнародній арені, підриває довіру як до учасника ринку.

"Партнери допомагають нам грошима, зброєю, приймають наших біженців, а у відповідь одержують "подарунок" у вигляді тютюнової контрабанди, яка підриває їхню економіку та сприяє розвитку транскордонної організованої злочинності. При цьому, зважаючи на те, що до дискусій про нелегальний ринок тютюну почали долучатись міжнародні партнери України (зокрема, представники ЄС, деяких країн G7, міжнародних організацій), очевидно, що ця проблема з виключно внутрішньої, через масштаби її наслідків та неможливість правоохоронної системи з нею впоратись, стає одним із наріжних каменів відносин із міжнародними партнерами", - кажуть в "Укртютюні".

Та буде помилкою вважати, що проблеми України з нелегальними сигаретами є унікальними. У багатьох країнах Європи діють свої локальні ринки тіньової продукції, обсяги яких є величезними. Серед антилідерів опинилися Франція – 32% від загального обсягу ринку, Ірландія – 24%, Греція – 21%. В середньому рівень нелегального ринку в ЄС становить менше 10%, що також є доволі значним показником.