66% опрошенных IT-специалистов считают, что IT-сертификация оказывает существенное влияние на качество работы

Чтобы оставаться конкурентоспособной, компании должны внедрять новые технологии, чтобы стимулировать инновации, помогающие им лучше понимать клиентов, расширять возможности сотрудников и оптимизировать операции и расходы.

Цифровая трансформация – это большой вызов, который можно успешно преодолеть только при поддержке команд, надлежаще обученных специалистов, которые могут использовать преимущества новых технологических возможностей. Кроме того, просто использовать технологию в ее первоначальном виде – недостаточно; компании теперь могут разрабатывать новые решения на основе имеющихся технологий.

Использование существующих технологий для создания новых – это технологическая интенсивность, успех которой обеспечивается культурой обучения в компании. 75% опрошенных респондентов, принимающих решения в сфере бизнеса и технологий, считают, что использование технологической интенсивности является наиболее эффективным способом создания конкурентных преимуществ. Именно поэтому компаниям следует обратить внимание на важность обучения сотрудников и IТ-сертификации. Ведь навыки, необходимые IТ-специалистам, постоянно развиваются вместе с созданием и внедрением новых решений. Развитие таланта требует постоянной учебы.

Исследование Deloitte, например, показало, что организации с высокой культурой обучения на 56% чаще выходят на рынок с продуктом или решением первыми. 91% сертифицированных IТ-специалистов считают, что усилия, которые сотрудники вкладывают в получение новых навыков, в значительной степени способствуют их успеху в цифровой трансформации. Построение сильной культуры обучения и поощрения сотрудников к улучшению их навыков является ключевым компонентом подхода Microsoft, который привлекает и удерживает сотрудников, что фокусируются на развитии себя и компании.

IТ-сертификация также повышает эффективность и производительность в тех должностях, на которые трудно найти таланты. 66% опрошенных IТ-специалистов считают, что IТ-сертификация оказывает существенное и положительное влияние на качество работы. Поэтому неудивительно, что сертифицированные профессионалы также лучше удовлетворяют требованиям клиентов, повышают производительность работодателя, сокращают время на устранение неисправностей и быстрее завершают проекты.

Мы собрали мнения ведущих компаний из Украины, как внедрить культуру корпоративного обучения – Метинвест Диджитал, Киевстар, Infopulse и SoftServe.

Microsoft

Галина Дацив, вице-президентка по вопросам обучения и развития персонала, компания SoftServe

"IТ-индустрия уже много лет развивается чрезвычайно стремительно, появляются новые технологии, подходы, квалификационные требования к IТ-специалистам меняются. В таких условиях многие компании, в том числе SoftServe, испытывают нехватку квалифицированных специалистов. Наша стратегия реагирования на такую ​​ситуацию заключается в том, что мы развиваем таланты внутри компании через многоуровневую систему обучения сотрудников и тех, кто хочет начать карьеру в IT, через собственный корпоративный университет – SoftServe University, отмечающий в этом году 15-летие своего существования. SoftServe University – это целая обучающая экосистема, которая объединяет людей, процессы, технологии, экспертизу, программы, форматы и т.д. Обучение является интегрированным в рабочий процесс работника, SoftServe University предлагает обучающие решения для развития технических, лидерских, бизнес навыков, а также навыков владения иностранными языками и межкультурной коммуникации. Мы объединяем более 20 разнообразных обучающих форматов. Так в 2021 году SoftServe University предоставил более 4000 учебных решений, привлекая более 12 тысяч участников, более 600 работников компании успешно составили международные сертификации".

Непрерывное обучение сотрудников становится еще более важной задачей из-за быстрых темпов развития технологий. Благодаря надлежащей подготовке IТ-специалисты, разрабатывающие новые IТ-решения, будут более эффективны в развертывании этих решений для клиентов бизнеса и смогут достичь максимальной отдачи от инвестиций в долгосрочной перспективе.

Иван Мусиенко, руководитель Cloud Center of Excellence в Infopulse

"Сегодня одним из приоритетов для бизнеса Infopulse является усиление позиций компании как поставщика решений и управляемых услуг в таких направлениях как разработка и тестирование ПО, облачных и инфраструктурных сервисах, кибербезопасности, enterprise-приложениях и т.д. Мы планируем предоставлять комплексные решения, которые обеспечат нашим клиентам и партнерам полную поддержку IТ-составляющих их бизнеса. Для этого мы прежде всего полагаемся на нашу команду, способную создавать такие решения. Техническая квалификация специалистов – один из самых ценных ресурсов компании. Опытная команда с актуальными знаниями современных продуктов, технологий и облачных сервисов уже давно стала нашим залогом успеха в предоставлении клиентам высокого уровня. Мы поощряем специалистов постоянно повышать их квалификацию путем прохождения внутренних курсов и сертификации вендоров. Таким образом многие эксперты Infopulse уже получили новейшие сертификаты Microsoft, а также приняли участие в программах переквалификации от вендора, что позволяет им успешно работать с новыми облачными технологиями".

Чтобы помочь компаниям поддерживать культуру обучения, Microsoft разработала несколько образовательных программ: курсы для самообучения на платформе Microsoft Learn, Microsoft training events и тренинги с сертифицированными тренерами. Они помогают сотрудникам подготовиться к получению сертификации Microsoft. Которая, в свою очередь, подтверждает обладание определенными навыками и признается в профессиональном мире. ИТ-сертификация является ключевым компонентом культуры обучения многих компаний, не только как доказательство владения навыками, но как доказательство опыта работы с конкретными технологиями, приносящими реальную пользу бизнесу.

Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстаре

"За последние несколько лет в своей диджитал-трансформации Киевстар прошел путь от использования облачных сервисов для собственных нужд к провайдеру управляемых облачных услуг и решениям с собственной экспертизой и опытом внедрения сложных проектов для своих клиентов. Это стало ответом на изменения в окружающем мире, который становится более инновационным, ориентированным на современные технологии, автоматизацию, использование новейших разработок для совершенствования рабочих процессов и повышения эффективности бизнеса. Киевстар не стал исключением – один лишь телеком и услуги связи больше не могут покрывать запросы наших клиентов, компания должна меняться внутри и в предложениях, чтобы оставаться на рынке конкурентоспособным игроком. Именно диджитал-решения стали составляющими новой современной экосистемы сервисов от Киевстар для бизнеса – в ней есть облачные продукты, аналитические инструменты на основе крупных данных, гибридные и комплексные решения под индивидуальные потребности компаний и т.д. Движением перемен стало, в частности, развитие партнерства с Microsoft. Сегодня Киевстар уже имеет статус CSP/LSP-партнера и может как предлагать рынку лицензионные продукты, так и работать со сложными облачными решениями для крупных компаний и госсектора, имея для этого необходимую экспертизу команды. Развитие компетенций наших специалистов – это важное и необходимое дело, ведь мы должны не только продавать облачные решения, но и на должном уровне консультировать клиентов, помогать им с разработкой нужной архитектуры, поддерживать их на всех этапах сотрудничества – от первого запроса до дальнейшей работы сервисов. в штатном режиме. Что такое компетенция от Microsoft? Это подтвержденный уровень (Silver или Gold) экспертных знаний и навыков специалистов партнера от вендора продукта – Microsoft. Чтобы их получить, необходимо соответствовать определенным требованиям технологической экспертизы команды и иметь необходимое количество успешно реализуемых решений по облачным и гибридным технологиям, отвечающим высоким стандартам Microsoft. Сейчас в Киевстаре уже 15 таких подтвержденных компетенций в разных направлениях и две расширенные специализации. Среди них – по информационной безопасности, Big Data, IТ-инфраструктуре. В результате развития экспертизы команд мы видим увеличение количества проектов – более как в 4 раза в течение года, повышается уровень удовлетворения клиентов и восприятие Киевстар на рынке технологий как провайдера сверхсовременных решений. Сотрудничество с Microsoft в этом направлении позволяет нашей команде поддерживать актуальный уровень знаний, а также иметь доступ к новейшим облачным разработкам и общению с экспертами со всего мира, что предоставляет важное конкурентное преимущество.

Перечень подтвержденных компетенций и специализаций команды Киевстар: Gold Windows and Devices, Gold Small and Midmarket Cloud Solutions, Gold Cloud Productivity, Gold Datacenter, Gold Cloud Platform, Gold Collaboration and Content, Gold Application Development, Gold Project and Portfolio Management, Gold Data Platform, Gold Data Analytics, Silver DevOps, Silver Messaging, Silver Application Integration, Silver Security, Silver Enterprise Mobility Management, Microsoft Adoption, and Change Management и The Meetings and Meeting Rooms for Microsoft Teams".

Большинство технических и бизнес-менеджеров соглашаются с тем, что корпоративное обучение и сертификация помогают закрыть разрыв между спросом на квалифицированные кадры и их нехваткой. Это становится все более популярным способом решения этой проблемы. И это подтверждают исследования: более половины принимающих решения в IТ утверждают, что планируют закрыть разрыв в навыках их компании через организацию обучения имеющихся людей, инвестируя в существующие команды и уменьшение потребности в найме новых талантов.

Мариус Янушкевичус, директор по инжинирингу Метинвест Диджитал

"Как IТ бизнес-партнер крупнейшей горно-металлургической компании Украины, Метинвест Диджитал отвечает за реализацию ее комплексной программы цифровой трансформации: внедряет десятки проектов, поддерживает и развивает свыше тысячи ИТ-сервисов, охватывающих инфраструктуру, кибербезопасность, управление производственными процессами и ремонтами с клиентами, цепочки поставки, HR, финансы и многое другое. Ежегодно увеличивается количество цифровых технологий и систем в архитектурном ландшафте Группы Метинвест, а также значительно расширяется и усложняется их функциональность. В то же время, получая реальную дополнительную ценность от внедренных цифровых решений, наши бизнес заказчики с каждым годом увеличивают запрос на внедрение новых технологий по всем функциональным направлениям. При этом их запросы и потребности становятся сложнее по своему содержанию, что в свою очередь требует от нас более широкой и более глубокой технической экспертизы. Более того, эта экспертиза должна быть налицо "здесь и сейчас", ведь промедление с внедрением для бизнес-заказчиков – это потенциально упущенные возможности.

Закрывать потребности в экспертизе и ресурсах путем поиска людей на рынке или привлечения экспертизы других компаний становится все сложнее, дольше и дороже. Поэтому развитие внутренней экспертизы и технической квалификации наших специалистов является одной из стратегических задач Метинвест Диджитал. Мы делаем ставку на специалистов внутри компании, предоставляем возможности обучения и последующей сертификации и как результат развития карьеры. Одним из примеров является развитие экспертизы по инновационным технологиям Microsoft.

С 2018 года специалисты компании сертифицировались по 9 компетенциям, восемь из которых золотые, что позволило эффективно реагировать на новые вызовы IT-рынка. На следующий период запланировано получение дополнительных 5-ти сертификаций уровня Gold и дополнительную сертификацию уровня Advanced Specialization, которая выведет компанию на новый уровень компетенций команды и партнерства с Microsoft. Таким образом, мы, с одной стороны, постоянно находимся на острие новых технологий, а с другой стороны, уменьшаем привлечение внешних ресурсов с рынка".

Microsoft

Технологическая интенсивность создает необходимость компаниям работать над направлением интенсивности навыков, и Microsoft готова помочь этому. Обучение и сертификация Microsoft позволяют организациям раскрыть весь спектр возможностей технологий, предоставляя IТ-специалистам новейшую информацию о передовых решениях и навыках нового поколения. Узнайте больше о сертификации от Microsoft здесь: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/