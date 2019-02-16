Як завести електронний гаманець на PayPal

Фрилансерам і любителям зарубіжного інтернет-шопінгу життєво необхідний електронний гаманець у платіжній системі PayPal. Як його отримати? (рос)

В Украине очень много программистов, дизайнеров и других специалистов, которые хотят работать на клиентов из других стран, в частности, США. Кроме того, многие украинцы используют интернет для покупок различных товаров. Естественно, для этого нужен надежный платежные сервис.

Сразу же возникает вопрос, как получать деньги от клиента из-за океана. Ответ — завести свой электронные кошелек, работающий в рамках всего мира. Наиболее популярной и самой большой в мире платежной системой является PayPal. Эта система принадлежит eBay, но функционирует как отдельный сервис.

В PayPal насчитывается более 200 млн открытых счетов в 190 странах. Система работает с десятками валют. Если вы решите расширить горизонты своей профессиональной деятельности или осуществлять глобальный шоппинг, то это отличный вариант для того, чтобы открыть там свой электронный кошелек.

О том, как завести кошелек в PayPal в Украине, — в подробной инструкции ниже.

Шаг 1. Регистрация в PayPal

Нажимаем на главной страницу копку "Зарегистрироваться". Тип аккаунта — частное лицо.

Заполняем графы достоверной персональной информацией.

Далее подтверждаем регистрацию по e-mail.

Шаг 2. Привязка банковской карты

Чтобы прикрепить к аккаунту в PayPal свою банковскую карту, нужно вписать ее номер, срок действия и CVV. На карте должны быть деньги — минимум один-два доллара. Для подтверждения ее активности PayPal снимет около доллара. Деньги будут возвращены в течение суток.

Шаг 3. Пополнение баланса на электронном кошельке

Как завести деньги на баланс PayPal из Украины? Ничего делать не нужно: деньги на вашей карте являются балансом в электронном кошельке. В системе баланс будет по нулям до тех пор, пока вам кто-то не переведет деньги на счет в PayPal.

Шаг 4. Вывод средств с электронного кошелька

Пока в Украину можно заводить деньги только из США. Перевод возможен через сервис не самой PayPal, а принадлежащей ей калифорнийской компании Xoom.

По данным ее сайта, для украинцев доступна лишь функция Cash Pickup. Среди банков-партнеров на сайте указаны Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Universal и другие структуры. То есть получатель может забрать денежный перевод из США в одном из их отделений, которых в Украине более 8 тыс.