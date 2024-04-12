Результати досліджень психічного здоров'я працівників різних графіків роботи
Традиційні підходи до управління зазнають суттєвих трансформацій, у відповідь на наступні виклики бізнесове сьогодення:
Динамічність Бізнесу. Сучасні ринки швидко змінюються, інноваційні середовища вимагають стрімких рішень.
Потреба в Інноваціях. Конкуренція вимагає стимулювати інновації, не гальмувати творчість та нові ідеї.
Цифрова Трансформація. Цифрові технології змінюють підходи до бізнесу: оновлені цифрові систем управління для ефективного аналізу даних, автоматизації процесів та підвищення продуктивності.
Культура Компанії. Успішна зміна систем управління вимагає також зміни в корпоративній культурі: сприяти відкритості, інноваціям та навчанню персоналу.
Незважаючи на всі ці сучасні тенденції надмірний контроль залишається фокусом в системі управління в багатьох компаніях.Серед головних аргументів на його користь досі звучать:
- Недовіра до співробітників та їх професійного рівня
- Страх втрати контролю, а заразом і вплив у компанії
- Несвідомі переконання про контроль
- Тиск зверху на самого керівника
- Недостатня комунікація та довіра у колективі
- Недостатня підготовка або навички в управлінні безпосереднього керівника
Як наслідок команда відчуває:
- Відсутність автономії та мотивації, а заразом і відповідальності у самих співробітників
- Знижуються творчі мотиви співробітників
- Обмеження розвитку. Надмірний контроль стоїть на заваді розвитку співробітників, вони не мають можливості вирішувати проблеми самостійно і навчатися на помилках
- Стрес та демотивація. Контроль, який сприймається як надмірний або мікроменеджмент, часто викликає стрес у співробітників, породжує відчуття недовіри і відсутність підтримки. Емоційний комфорт у команді спадає
- Обмеженість ідей та інновацій - співробітники стримують прояви ініціативи через страх негативної реакції керівника
- Втрата цінних співробітників. Часто компетентні і талановиті співробітники в пошуках більш стимулюючого та довірливого середовища покидають компанію
- Зменшення продуктивності. Контроль, який перекладається в недостатню свободу дій, знижує продуктивність команди: більше часу на звітність і наради, замість виконання реальних завдань
Як наслідок – зниження ефективності співробітників та їх психоемоційне вигарання.
На часі перехід від парадигми контролю до інноваційних підходів - трансформацію мислення в умовах змін та лідерство, що є каталізатором для перетворень, втіленням в собі сміливості й інноваційності.
З власного досвіду зазвичай рекомендую звернути увагу на кілька простих кроків, які можуть допомогти змінити парадигму мислення:
- Розуміння важливості довіри та емпатії. Усвідомити, що довіра та емпатія стимулюють розвиток команди та створюють умови для креативності та інновацій. Підтримка ініціатив та думок співробітників є ключем до зміни парадигми.
- Навчання делегуванню та розвиток лідерських навичок, таких як спроможність вдягати ролі та віддавати пріорітетність розвитку команди, допоможе створити позитивне середовище.
- Залучення до процесів прийняття рішень. Керівник може почати залучати співробітників до процесів прийняття рішень. Це підвищить відчуття власної відповідальності та заохочує ініціативу.
- Створення інноваційної культури. Це може включати організацію регулярних сесій генерації ідей, заохочення до експериментів та навчання на помилках.
- Підтримка ініціатив та відкритість до нових ідей. Керівнику варто активно підтримувати ініціативи співробітників і відкрито реагувати на нові ідеї. Важливо відзначати успіхи команди та індивідуальні досягнення.
- Приклад лідерства. Керівнику слід стати прикладом інноваційного мислення та лідерства. Шляхом демонстрації власної відкритості до змін і вивчення нових підходів, він зможе надихнути свою команду.
- Зворотний зв'язок та саморозвиток. Керівник повинен бути відкритий до зворотного зв'язку від команди та постійно працювати над власним саморозвитком, щоб адаптуватися до нових вимог та стрімкого розвитку бізнесу.
- Коучінговий формат постановки цілей
Зміна парадигми мислення від контролю до інновацій може зайняти час і вимагати постійних зусиль. Проте, вона може принести значну користь для команди, сприяючи її розвитку та стимулювати творчість та продуктивність.
Довіряти професіоналізмові своєї команди - це надзвичайно важливий момент, який відкриє двері для безмежних можливостей.
І на завершення кілька цікавих статистичних маркерів щодо важливості управління командою та вибудовування стосунків в ній.
Звіт McKinsey "Стан організацій 2023: Десять змін, що трансформують організації" грунтується на всесвітньому опитуванні 2500 керівників у 16 галузях та розмовах з Генеральними директорами та їхніми командами.
10 організаційних змін, які найбільш актуальні для сучасних бізнес-лідерів:
- Збільшення швидкості, зміцнення стійкості. Половина респондентів опиту "Стан організацій" вважають, що їхня організація не готова реагувати на майбутні удари. Ті, хто здатен швидко вийти з серії криз, можуть отримати значні переваги перед іншими.
- Закриття прірви у здатностях. Компанії часто оголошують про технологічні або цифрові елементи у своїх стратегіях, не маючи потрібних здатностей для їх інтеграції. Для досягнення конкурентної переваги організаціям потрібно будувати інституційні здатності.
- Лідерство, яке має самосвідомість і надихає. Сьогодні лідери повинні бути здатні керувати собою, керувати командою колег у керівництві "C-suite" і демонструвати лідерські навички і менталітет, необхідні для масштабного керівництва, координуючи і надихаючи мережі команд. Для цього вони повинні будувати глибоку свідомість як про себе, так і про операційне середовище навколо них.
- Здійснення значного прогресу в різноманітності, рівності та інклюзії (DEI). Хоча організації надають перевагу DEI, у багатьох випадках ініціативи не перетворюються на значний прогрес. Для реалізації амбіцій DEI лідерам потрібно виявляти можливості здійснювати прогрес як у своїх організаціях, так і у своїх спільнотах і ширшому суспільстві.
- Пошук "справжнього гібриду", нового балансу між особистою присутністю і віддаленою роботою. Після пандемії COVID-19 приблизно 90% організацій впровадили різноманітні гібридні моделі роботи. Важливо, щоб організації забезпечували структуру та підтримку для діяльностей, які найкраще виконувати особисто або віддалено.