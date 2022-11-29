Безпілотні системи дозволять давати асиметричну відповідь ворогу на полі бою

Визвольна війна, яку веде Україна проти російських загарбників, стала не лише випробуванням на міцність для кожного з нас, але й вкотре довела важливість безпілотних систем для сучасних бойових дій.

Я свідомо користуюся словом "системи", оскільки вони вже давно не просто апарати, які виконують бойові завдання за мінімальної або дистанційної участі людини.

Це – потужні комплекси, побудовані з використанням найсучасніших технологій. Деякі з них вже не тільки допомагають швидше та влучніше уражати ворога на більших відстанях – вони пропонують людині різні варіанти розвитку ситуації на полі бою і можливі рішення.

Технології, які не так давно були суто експериментальними та використовувались лише на окремих зразках техніки, наразі пішли у серію.

Одразу скажу, що інновації заради інновацій, процес заради процесу, нам не цікаві. Під час війни не можна дозволити собі нескінченні експерименти з незрозумілим результатом у віддаленому майбутньому.

По-перше, необхідно, щоб час між розробкою та прийняттям на озброєння був якомога меншим. По-друге – в українських реаліях сучасні оборонні технології мають швидко доводити свою ефективність у бою.

Об’єктивно Україна не в змозі виставляти у полі 100 своїх танків проти 100 рашистських і 100 артилерійських систем проти 100 у супротивника. Та чи потрібно це?

Ми маємо остаточно прийняти таку реальність і знайти альтернативний шлях до перемоги. Шлях не кількості, а якості, не лінійного мислення, а ефективних альтернатив, не виробництва за кресленнями ХХ сторіччя, а створення сучасної оборонної промисловості.

Зараз ми поки що обмежені у далекобійному високоточному озброєнні. Але на ракетний терор з боку рф наші Збройні сили повинні давати гідну асиметричну відповідь.

У пригоді стають повітряні безпілотні системи, розвитку яких приділяє особливу увагу Президент України Володимир Зеленський.

Спільно з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним та командою Генерального штабу фахівці Укроборонпрому розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Команда професіоналів проаналізувала та систематизувала інформацію про місце та роль БпЛА у бою, їх тактико-технічні характеристики, типи боєприпасів, які вони використовують тощо.

Це стратегічна програма розрахована на перспективу, проте асиметрична відповідь агресору потрібна вже сьогодні. Тому ми не зволікаємо і працюємо над цим питанням 24/7.

Одним з варіантів може стати наш новий ударний дрон, над низкою характеристик якого ми вже прочинили завісу. Так, він може діяти на дальності 1000 км, а за певних умов – до 1200 км.

Його корисне навантаження становить близько 75 кг. Ми максимально пришвидшили виробництво першого дослідного зразка, випробували його у повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави.

Варто окремо наголосити, що роботизованими є не лише літальні апарати, а й техніка для землі та води. Наприкінці жовтня, наприклад, чорноморський флот агресора зазнав влучного удару в бухті Севастополя.

Бухті, яка, за словами росіян, була захищеною усіма можливими засобами навіть не на 100%, а на 150%. Проте цей захист було проламано морськими дронами.

Це потужний сигнал про те, що відтепер флот агресора не може почуватися у безпеці абсолютно ніде, а сама парадигма війни на морі змінюється.

Питанням роботизованих систем наша команда приділяла час і до повномасштабного вторгнення ворога. Фахівці нашого бронетанкового напрямку активно працювали над створенням бронетехніки з дистанційним керуванням.

Так, зараз пріоритети змінилися й нам набагато важливіше повертати до життя пошкоджені бойові машини, на яких наші воїни запекло б’ються з ворогом на фронті.

Деяку техніку фахівці підприємств Концерну лагодять по декілька разів і знов віддають на передову. Цілодобово, часто під обстрілами, працюють наші виїзні ремонтні бригади.

Але від своїх намірів щодо створення безпілотної техніки ми не відмовляємося, і навіть зараз продовжуємо цю роботу.

Також є думка, що Укроборонпром не дуже-то поспішає з розробками нових озброєнь, зокрема дронів-камікадзе. Мовляв, дивиться, як Іран може швидко та масово виробляти ці примітивні "мопеди".

Чому підприємства Концерну не спроможні виготовити вже на вчора безліч безпілотників та озброїти ними армійців? Давайте говорити відверто та без недооцінювання техніки, якою користується ворог.

Розробка та вдосконалення дронів Shahed 136 тривали протягом багатьох-багатьох років з використанням провідних технологій, що доводить серйозність підходу до них.

Вітчизняна оборонка, зокрема підприємства Укроборонпрому має величезний науково-технічний потенціал, у нас працюють талановиті інженери та конструктори, яким до снаги створювати сучасні безпілотні системи.

Такі комплекси дадуть можливість давати потужну асиметричну відповідь ворогу, наблизять нашу перемогу та що не менш важливо – допоможуть зберігати життя наших воїнів на фронті. Поки б’ється робот, солдат житиме – такими можуть невдовзі стати реалії війни.

Як у випадку з іншими видами озброєнь, виробництво новітніх безпілотних систем є імпульсом для розвитку багатьох сфер: ІТ, зв’язок, високоточне приладобудування, боєприпаси тощо.

І ми спільно з нашими стратегічними партнерами повинні докласти всіх зусиль, щоб ці напрямки розвивались саме в Україні, щоб саме наші фахівці розробляли програмне забезпечення, якісні двигуни, матеріали для планерів і багато іншого.

Мають з’являтися нові можливості для розбудови державно-приватного партнерства, трансферу найсучасніших оборонних технологій, залучення інвестицій та найкращих професіоналів.

Ми добре розуміємо, що саме безпілотні комплекси та високоточне озброєння визначатимуть перевагу на полі бою. З часів, коли у баталіях стала брати участь техніка, якою керують на відстані, безпілотні системи змінювалися та еволюціонували.

Це відбувалося значно швидше, ніж в інших видах озброєння. Наприклад, між появою кременевої стрілецької зброї та масовим використанням гвинтівок пройшло майже три з половиною сторіччя.

А перший дерев’яний безпілотний літак з годинниковим механізмом і широке застосування ізраїльських БпЛА під час битви у долині Бекаа розділяють менш як 70 років.

Тут водночас зіграли свою роль бурхливий розвиток технологій та стратегічне бачення майбутнього роботизованих систем. І це майбутнє вже стало сьогоденням.