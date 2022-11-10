"Укроборонпром" і Міноборони Чехії створюють спільний оборонний кластер

Держконцерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міноборони Чехії підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Угоду підписали 9 листопада, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Кластер створюється відповідно до досягнутих минулого тижня домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, пояснюють в концерні.

Створення оборонного кластеру передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

"Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів", - пояснили в концерні.

"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", - заявив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

Економічна правда