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Україна космічна: чи вийдемо на міжнародну інвестиційну орбіту?

Україна космічна: чи вийдемо на міжнародну інвестиційну орбіту?

У 2019 році приватний бізнес отримав можливість конструювати, будувати і запускати ракети. Чи з'являться в Україні конкуренти Ілону Маску?
П'ятниця, 30 жовтня 2020, 08:05
Олексій Іванченко
заступник виконавчого директора UkraineInvest

Світовий космічний ринок оцінюється 400 млрд дол і в середньому зростає на 5% на рік. На кожен вкладений долар можна отримати 7 дол прибутку.

Сектор пусків космічних ракет, у яких наша країна може брати участь, становить 10%. Завдяки патентам на деякі технології ракетобудування та наявності кваліфікованих кадрів Україна інтегрується в сучасний світ New Space.

Так називають еру розквіту SpaceX Ілона Маска і Blue Origin Джефрі Безоса, які успішно конкурують в освоєнні світового простору з державними гігантами.

Приватна ініціатива зробила космічні технології дешевшими та доступнішими. Україна також може виростити власні приватні аерокосмічні компанії.

Україна є батьківщиною кількох передових аерокосмічних конструкторських бюро та виробничих потужностей, які беруть витоки ще з початкового етапу ракетобудування та розвитку авіаційних технологій.

Країна має 60-річний досвід у галузі. Наші інженери залучені до всіх великих космічних проєктів світу, і ця тенденція набиратиме обертів. Можливо, прапора України не буде на Місяці або Марсі, але там буде праця українських інженерів.

Головна перевага України – її належність до десяти країн, які можуть мати повний цикл виробництва космічних продуктів. З 2014 року Україна відмовилася від одного з головних замовників – Росії – і втратила велику частку ринку. Утім, за останні роки країні вдалося змінити вектор своєї космічної діяльності.

Тепер держава активно співпрацює з NASA і прагне отримати членство в Європейському космічному агентстві. Результатом співпраці з NASA став запуск ракети Antares з двигуном, виробленим на українському заводі "Південмаш".

У США відбувся запуск ракетоносія Antares, зібраного за участю фахівців українського КБ "Південне". Він доставить до Міжнародної космічної станції вантаж. Пуск був здійснений з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія.

У 2019 році Україна реалізувала космічної продукції на понад 2 млрд грн, з яких 80% – на експорт. У світі нас знають і цінують, а залучення приватних інвестицій у сектор відкриває шлях у космос для українських астронавтів.

Яскравим прикладом є українсько-американська компанія Firefly Aerospace, яка наприкінці 2020 року готує запуск власної космічної ракети. Firefly – приватна аерокосмічна компанія, зареєстрована в США. У 2016 році її викупив і перезапустив виходець із Запоріжжя Максим Поляков.

Firefly Aerospace увійшла до списку з дев'яти компаній програми NASA CLPS, отримала право запускати ракети з мису Канаверал та з бази Ванденберг, уклала низку угод, зокрема з Airbus. Вартість запуску Alfa порівняно з пропозиціями конкурентів виглядає привабливо – 15 млн дол.

Хоча головний офіс Firefly Aerospace – у США, більшість її співробітників – вихідці з України. Команда розробників працює в R&D-офісі в Дніпрі.

На початку червня 2018 року Firefly уклала угоду про надання послуг (LSA) з Surrey Satellite Technology Limited (SSTL), відповідно до якої з 2020 року по 2022 рік Firefly виконає для SSTL близько шести запусків Alpha.

Також в Україні працює команда розробників компанії Skyrora, що спеціалізується на наданні пускових послуг з доставки вантажів на орбіту. Дослідницький центр компанії розташований у Дніпрі, а пусковий майданчик – у Шотландії. Скоро Skyrora зможе запускати ракетоносії з британської території.

Серед перспективних починань – український проєкт VRD-space. Це абсолютно новий тип вакуумно-реактивних рушіїв для космічних апаратів. Вони працюють тільки на електричній енергії і мають дуже великий ресурс.

Наведені приклади успішних космічних R&D-центрів з вітчизняної пропискою та іноземним фінансуванням – це лише кілька пазлів із строкатої картини величезного потенціалу українських розробників космічної техніки.

Перед нашою країною стоїть складний виклик – не втратити досягнення і перезапустити галузь. Світові тенденції свідчать, що майбутнє – за "приватним" космосом. Це не лише престиж держави, а й надзвичайно прибутковий бізнес.

Потенціал є, Україна цікава для іноземних інвесторів, і ми очікуємо на подальше нарощування обсягу приватних інвестицій в аерокосмічну галузь.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
космічна галузь космос інвестиції Маск

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