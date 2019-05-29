Логіка інвестора: як оцінити перспективи компанії
Критерии, по которым инвесторы принимают торговые решения, основываются на самой разной информации.
Как оценить перспективы компании?
Что скрывается за непомерно низкими или, напротив, высокими котировками?
Какая динамика у рынка или отрасли в целом?
В этой статье на примере пяти европейских компаний я расскажу о логике профессиональных инвесторов при принятии решений.
Выбирая компании для инвестирования, прежде всего, стоит определиться с регионом. На американском рынке акций сильнее сказываются действия глобальных спекулянтов, например, крупных хедж-фондов.
Европейский же фондовый рынок традиционно консервативнее американского и дешевле по мультипликаторам (отношение между рыночной капитализацией компании и ее финансовыми показателями).
Акции роста и стоимости
В выборе конкретных компаний следует руководствоваться также стабильностью денежных потоков и конкурентоспособностью компании на мировом уровне. Условно по этим параметрам акции можно поделить на две категории: акции роста и акции стоимости, а их разбить на классы помельче.
Мы собрали в наглядную таблицу основные инвестиционные показатели пятерки наиболее интересных компаний Старого света.
|
Категория
|
Рост
|
Стоимость
|
Класс
|
Малая
|
Рост
|
Стоимость
|
Доход и стоимость
|
Пострадавшие
|
Компания
|
Fabasoft AG
|
Kering SA
|
Anglo American PLC
|
ING Groep NV
|
Bayer AG
|
Тикер
|
FAA
|
KER
|
AAL
|
INGA
|
BAYN
|
Биржа
|
XETRA
|
Euronext Paris
|
London Stock Exchange
|
Euronext Amsterdam
|
XETRA
|
Страна
|
Австрия
|
Франция
|
Великобритания, Южная Африка
|
Нидерланды
|
Германия
|
Валюта торгов
|
евро
|
евро
|
фунт
|
евро
|
евро
|
Капитализация
|
€200M
|
€66B
|
£28B
|
€45B
|
€54B
|
P/E
|
34,5
|
24,1
|
9,6
|
8,9
|
11,2
|
Дивиденды, %
|
1,1
|
2,1
|
4,0
|
6,5
|
4,9
|
Отношение дивидендов к прибыли, %
|
38
|
51
|
38
|
58
|
55
|
Изменение котировок за три года, %
|
+235
|
+251
|
+314
|
+3
|
-41
|
Изменение котировок за год, %
|
+25
|
+41
|
+18
|
-21
|
-36
Акции роста — это акции компаний, зарекомендовавших себя как активно растущие и развивающиеся. В их рейтингах обычно учитывают рост прибыли, рост оборотов и активность инвестиционной политики, причем скорость роста котировок нередко заметно опережает скорость роста прибыли и оборотов.
Коэффициент P/E (отношение цены акции к доходу на акцию) для таких компаний порой исчисляется сотнями, так как доход идет на развитие, а дивиденды по акциям малы и даже часто отсутствуют. Однако инвесторы не утрачивают к ним интерес, делая ставку на будущие доходы.
Обычно Growth-компании относятся к инновационным секторам экономики, например, IT, но встречаются и среди устоявшихся секторов благодаря выводу на рынок новых продуктов, грамотному операционному менеджменту и выверенной политике слияний и поглощений.
Малая капитализация и рост
У таких компаний относительно небольшая, меньше 1 млрд долл, капитализация и отличные показатели роста. Впрочем, инвестиции в Small Cap & Growth довольно рискованны, гарантий никто не дает.
Компания Fabasoft основана в 1988 году. Она производит программное обеспечение, специализируется на облачных сервисах и автоматизации документооборота в госсекторе. На биржевом рынке находится с 1999 года.
Активный рост котировок компании начался в 2017 году. Тогда ее акции стоили немногим дороже 5,5 евро, сейчас — 18,8 евро, это исторический рекорд.
У Fabasoft самый высокий P/E из пятерки, что естественно для быстрорастущих компаний. В отличие от многих других Growth-компаний, у Fabasoft есть и дивиденды, хоть и скромные.
Рост
Компании, достигшие высокой капитализации, но еще не исчерпавшие потенциал. Темпы их роста заметно ниже, чем у предыдущей категории, но существенны.
Компания Kering SA основана в 1963 году, на фондовом рынке представлена с 1988 года. В ее биржевой истории было немало взлетов и падений, но общий тренд всегда был положительным.
За три года котировки KER.EURONEXT выросли в 3,5 раза, а P/E сохранил разумное значение, то есть прибыли компании адекватны ее колоссальной капитализации. К тому же Kering выплачивает дивиденды.
Акции стоимости
К акциям стоимости причисляют акции зрелых компаний. Основные преимущества компаний такого типа — устойчивая рентабельность, заметная доля рынка и мощный денежный поток.
Инвесторов привлекают стабильность и дивиденды, позволяющие рассчитывать на регулярный денежный поток и сравнительную устойчивость компании.
По большому счету, стоимостные компании достигли пределов роста, имеют богатые активы, но зачастую недооценены: иногда — в силу оттока инвесторов, ориентированных на рост, иногда — из-за временных кризисов в отрасли. Многие компании роста со временем также переходят в класс "стоимости".
Anglo American PLC — многонациональная компания, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге. Крупнейший мировой производитель платины и один из крупнейших производителей алмазов, меди, никеля, железной руды и угля.
При беглом анализе цифр обращает на себя особое внимание четырехкратный скачок котировок за три года. Однако компанию следует отнести к классу Value, а не Growth: рост ее котировок — лишь восстановление после мирового кризиса добывающей промышленности.
При этом компания до сих пор имеет довольно низкий P/E и котировкам есть куда расти. Также она выплачивает неплохие дивиденды, обеспеченные прибылью.
Недостаток акций Anglo American PLC — зависимость котировок от динамики цен на сырьевые товары, однако широкая диверсификация добываемого сырья позволяет частично сгладить этот изъян.
Доход и стоимость
Граница между классами акций стоимости и дохода и стоимости весьма расплывчата.
Многие недооцененные компании платят хорошие дивиденды, привлекая дополнительные средства инвесторов, чтобы быстрее вернуть адекватную оценку, а высокодивидендные компании обязаны иметь низкие формальные показатели оцененности, иначе их дивиденды не будут обеспечены прибылью.
Именно это ярко видно при сравнении Anglo American и следующего примера — ING Groep. Одна из ведущих банковских групп Европы отсчитывает свою историю с 1845 года. Сегодня у ING 37 млн клиентов в 40 странах, а на бирже Euronext Amsterdam акции ING — чемпионы по ликвидности.
В отличие от трех предыдущих компаний, ING Groep не имеет выраженного положительного тренда котировок. На многолетнем горизонте они стабильны, а за недавний год даже снизились.
Такая динамика характерна для акций европейских банков, поскольку низкие процентные ставки в зоне евро резко подавляют операционную маржу банков, оказывая давление на доходы и прибыль.
При этом у компании самые крупные дивиденды из пятерки представленных в материале, и они неплохо обеспечены прибылью. Коэффициент P/E у ING даже ниже, чем у Anglo American, но банк нельзя назвать откровенно недооцененным, скорее, это его нормальный "рабочий режим".
Пострадавшие акции стоимости
К последнему классу отнесены стоимостные компании, которые откровенно недооценены в силу чисто психологических причин, но на деле имеют хороший объективный потенциал к восстановлению.
Bayer AG — химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Именно она дала всемирную известность аспирину.
Bayer занимает одно из лидирующих мест в мировом производстве лекарств, выпускает медицинские приборы и разрабатывает высокотехнологичные полимеры промышленного и бытового назначения.
В отличие от остальных фирм обзора, у Bayer AG негативный тренд котировок. В 2015 году они поставили исторический рекорд, просев с тех пор в 2,4 раза.
Снижение цены акций обусловлено судебными исками в США. Bayer может потерять миллиарды долларов, но недавнее падение котировок исчисляется десятками миллиардов и вряд ли адекватно. Иски бьют по репутации и отталкивают инвесторов, но пока не угрожают компании банкротством.
Тем не менее, компания сохраняет высокую рентабельность и платит хорошие дивиденды, которые вполне обеспечены прибылью.
В среднем выручка компаний Европы ниже, чем у их американских конкурентов, которые в общей массе придерживаются политики расширения бизнеса. Однако европейская бизнес-среда может похвастать более высокими дивидендами.
Рынок акций здесь, за исключением финансового сектора, поддерживается ультрамягкой монетарной политикой ЕЦБ. В среднем, аналитики пророчат ему подъем на 10-15% в ближайшие два года.
Изложенные в колонке данные носят исключительно информативный характер и не должны рассматриваться как предложение или побуждение к продаже или покупке каких-либо активов.
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