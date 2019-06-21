Чому США можуть програти торговельну війну Китаю

США и Китай не просто не заключили торговую сделку в начале мая, но взаимно повысили ставки в игре.

США в очередной раз пытается защитить статус главной мировой экономики. Достаточно ли у них инструментов и власти, чтобы вновь победить в экономической гонке?

Проверенный способ защитить статус экономики №1

Китай не просто вторая по размеру экономика после США – она растет вдвое большими темпами, чем США.

Последние прогнозы МВФ до 2024 года по-прежнему оставляют Китай экономикой номер два.

Однако к 2030 году, если темпы роста сохранятся, Китай, судя по всему, сможет уверенно обогнать США.

Быстрый рост экономики без перегрева возможен на фоне экспорта дешевых товаров, которые молниеносно завоевывают мир, а это означает, что для создания конкурентного преимущества стране нужна дешевая валюта.

США необходимо повсеместное использование доллара в финансовой системе: доллар должен быть сильным и стабильным.

Однако, чтобы конкурировать, нужно ослаблять свою валюту или стимулировать укрепление других.

И для Минфина, и для Федеральной резервной системы США – это две взаимоисключающих задачи. Впрочем, как и для любой другой страны: ослабление валюты поддерживает экспорт, но вредит финансовой системе, а укрепление воодушевляет инвестиционный спрос, но подавляет экспорт.

Задачу Минфин США решил элегантно, огласив список стран, которые в очередном отчете причислит к подозреваемым в манипуляции курсами.

Среди них, разумеется, есть и Китай. Со стороны США это означает, что Китай намеренно занижает курс собственной валюты, создавая конкурентное ценовое преимущество.

Парадокс заключается в том, что одним из последствий торговых войн, явно неприятных для США, стало резкое ослабление китайского юаня до 6,96 за доллар.

С момента начала торговых войн чуть более года назад он потерял около 10%.

В предыдущие годы китайский Народный Банк прилагал значительные усилия, чтобы не допустить падения ниже уровня в 7,0 – стабильность привлекает капитал.

Тем не менее, взлет выше этой отметки может запустить мощный отток инвесторов из Китая, прокатившись эхом по финансовым рынкам, в то время как снижение способно дать новый импульс экономике.

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У Китая есть несколько козырей в рукаве.

1.Судя по динамике курсов, китайский юань находится под давлением в периоды замедления роста (один такой период происходит сейчас). Однако Штаты давлением на Китай, вероятно, еще больше ослабляют юань.

2. В Китае понимают, что обещание укреплять курс национальной валюты будет экономическим самоубийством.

Экономика Китая ориентирована на экспорт, а население стремительно стареет.

Это означает, что внутренний рост спроса может быть опорой лишь на короткий период, пока быстро растет уровень жизни людей.

3. Китай не ограничен в сроках действий в торговой войне, тогда как Трамп вынужден ориентироваться на поддержку избирателей, подстраиваться под электоральные циклы.

4. Пока идут торговые споры, снижение юаня повышает конкурентоспособность китайских товаров на всех рынках. Действительно, США – это самый важный отдельный рынок сбыта для Китая, но не единственный.

Почему США могут проиграть в торговой войне

Пока американцы усиливают словесное давление на Китай, юань теряет силы, что стимулирует рост китайской промышленности, поддерживает экономику и позволяет эффективно бороться со структурным замедлением.

Кроме того, замедление открывает правительству Китая возможности для стимулирования экономики через смягчение монетарной политики, как мы уже видели в начале текущей недели.

Если градус торговых войн будет нарастать, Китаю достаточно просто позволить рынку надавить на юань. Рост USDCHY выше 7,0 может стать поводом для новой волны распродажи.

Народный банк Китая может мягко поддержать курс юаня, для чего, как правило, используются золотовалютные резервы.

Сегодня их размер составляет 3 трлн долларов, две трети которых предположительно составляют долларовые активы.

В более долгосрочной перспективе плюсы ослабления национальной валюты для Китая вызывают мало сомнений: за первоначальным финансовым шоком в подобных случаях часто следует ускорение роста экономики.

Гособлигации США, а также доллар могут оказаться тихой гаванью для напуганных инвесторов, получив серьезный приток капиталов.

И это совершенно противоположно тому, чего хочет Трамп.

Торговая война и Украина: два фактора влияния

Первый фактор - это влияние конфликта не только для его участников, но и на всю мировую экономику. Его эскалация может подорвать темпы экономического роста и негативно сказаться на ценах сырья и металлов. При таком сценарии одним из пострадавших окажется и украинская экономика.

Второй фактор - психологический. Отток инвесторов с рынков развивающихся стран усиливается задолго до фактических признаков торможения мирового роста.

С июля по сентябрь прошлого года гривна потеряла более 7% к доллару, что сопоставимо со снижением юаня за этот же период.