Логика инвестора: как оценить перспективы компании

Критерии, по которым инвесторы принимают торговые решения, основываются на самой разной информации.

Как оценить перспективы компании?

Что скрывается за непомерно низкими или, напротив, высокими котировками?

Какая динамика у рынка или отрасли в целом?

В этой статье на примере пяти европейских компаний я расскажу о логике профессиональных инвесторов при принятии решений.

Выбирая компании для инвестирования, прежде всего, стоит определиться с регионом. На американском рынке акций сильнее сказываются действия глобальных спекулянтов, например, крупных хедж-фондов.

Европейский же фондовый рынок традиционно консервативнее американского и дешевле по мультипликаторам (отношение между рыночной капитализацией компании и ее финансовыми показателями).

Акции роста и стоимости

В выборе конкретных компаний следует руководствоваться также стабильностью денежных потоков и конкурентоспособностью компании на мировом уровне. Условно по этим параметрам акции можно поделить на две категории: акции роста и акции стоимости, а их разбить на классы помельче.

Мы собрали в наглядную таблицу основные инвестиционные показатели пятерки наиболее интересных компаний Старого света.

Категория Рост Стоимость Класс Малая

капитализация

и рост Рост Стоимость Доход и стоимость Пострадавшие Компания Fabasoft AG Kering SA Anglo American PLC ING Groep NV Bayer AG Тикер FAA KER AAL INGA BAYN Биржа XETRA Euronext Paris London Stock Exchange Euronext Amsterdam XETRA Страна Австрия Франция Великобритания, Южная Африка Нидерланды Германия Валюта торгов евро евро фунт евро евро Капитализация €200M €66B £28B €45B €54B P/E 34,5 24,1 9,6 8,9 11,2 Дивиденды, % 1,1 2,1 4,0 6,5 4,9 Отношение дивидендов к прибыли, % 38 51 38 58 55 Изменение котировок за три года, % +235 +251 +314 +3 -41 Изменение котировок за год, % +25 +41 +18 -21 -36

Акции роста — это акции компаний, зарекомендовавших себя как активно растущие и развивающиеся. В их рейтингах обычно учитывают рост прибыли, рост оборотов и активность инвестиционной политики, причем скорость роста котировок нередко заметно опережает скорость роста прибыли и оборотов.

Коэффициент P/E (отношение цены акции к доходу на акцию) для таких компаний порой исчисляется сотнями, так как доход идет на развитие, а дивиденды по акциям малы и даже часто отсутствуют. Однако инвесторы не утрачивают к ним интерес, делая ставку на будущие доходы.

Обычно Growth-компании относятся к инновационным секторам экономики, например, IT, но встречаются и среди устоявшихся секторов благодаря выводу на рынок новых продуктов, грамотному операционному менеджменту и выверенной политике слияний и поглощений.

Малая капитализация и рост

У таких компаний относительно небольшая, меньше 1 млрд долл, капитализация и отличные показатели роста. Впрочем, инвестиции в Small Cap & Growth довольно рискованны, гарантий никто не дает.

Компания Fabasoft основана в 1988 году. Она производит программное обеспечение, специализируется на облачных сервисах и автоматизации документооборота в госсекторе. На биржевом рынке находится с 1999 года.

Активный рост котировок компании начался в 2017 году. Тогда ее акции стоили немногим дороже 5,5 евро, сейчас — 18,8 евро, это исторический рекорд.

У Fabasoft самый высокий P/E из пятерки, что естественно для быстрорастущих компаний. В отличие от многих других Growth-компаний, у Fabasoft есть и дивиденды, хоть и скромные.

Рост

Компании, достигшие высокой капитализации, но еще не исчерпавшие потенциал. Темпы их роста заметно ниже, чем у предыдущей категории, но существенны.

Компания Kering SA основана в 1963 году, на фондовом рынке представлена с 1988 года. В ее биржевой истории было немало взлетов и падений, но общий тренд всегда был положительным.

За три года котировки KER.EURONEXT выросли в 3,5 раза, а P/E сохранил разумное значение, то есть прибыли компании адекватны ее колоссальной капитализации. К тому же Kering выплачивает дивиденды.

Акции стоимости

К акциям стоимости причисляют акции зрелых компаний. Основные преимущества компаний такого типа — устойчивая рентабельность, заметная доля рынка и мощный денежный поток.

Инвесторов привлекают стабильность и дивиденды, позволяющие рассчитывать на регулярный денежный поток и сравнительную устойчивость компании.

По большому счету, стоимостные компании достигли пределов роста, имеют богатые активы, но зачастую недооценены: иногда — в силу оттока инвесторов, ориентированных на рост, иногда — из-за временных кризисов в отрасли. Многие компании роста со временем также переходят в класс "стоимости".

Anglo American PLC — многонациональная компания, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге. Крупнейший мировой производитель платины и один из крупнейших производителей алмазов, меди, никеля, железной руды и угля.

При беглом анализе цифр обращает на себя особое внимание четырехкратный скачок котировок за три года. Однако компанию следует отнести к классу Value, а не Growth: рост ее котировок — лишь восстановление после мирового кризиса добывающей промышленности.

При этом компания до сих пор имеет довольно низкий P/E и котировкам есть куда расти. Также она выплачивает неплохие дивиденды, обеспеченные прибылью.

Недостаток акций Anglo American PLC — зависимость котировок от динамики цен на сырьевые товары, однако широкая диверсификация добываемого сырья позволяет частично сгладить этот изъян.

Доход и стоимость

Граница между классами акций стоимости и дохода и стоимости весьма расплывчата.

Многие недооцененные компании платят хорошие дивиденды, привлекая дополнительные средства инвесторов, чтобы быстрее вернуть адекватную оценку, а высокодивидендные компании обязаны иметь низкие формальные показатели оцененности, иначе их дивиденды не будут обеспечены прибылью.

Именно это ярко видно при сравнении Anglo American и следующего примера — ING Groep. Одна из ведущих банковских групп Европы отсчитывает свою историю с 1845 года. Сегодня у ING 37 млн клиентов в 40 странах, а на бирже Euronext Amsterdam акции ING — чемпионы по ликвидности.

В отличие от трех предыдущих компаний, ING Groep не имеет выраженного положительного тренда котировок. На многолетнем горизонте они стабильны, а за недавний год даже снизились.

Такая динамика характерна для акций европейских банков, поскольку низкие процентные ставки в зоне евро резко подавляют операционную маржу банков, оказывая давление на доходы и прибыль.

При этом у компании самые крупные дивиденды из пятерки представленных в материале, и они неплохо обеспечены прибылью. Коэффициент P/E у ING даже ниже, чем у Anglo American, но банк нельзя назвать откровенно недооцененным, скорее, это его нормальный "рабочий режим".

Пострадавшие акции стоимости

К последнему классу отнесены стоимостные компании, которые откровенно недооценены в силу чисто психологических причин, но на деле имеют хороший объективный потенциал к восстановлению.

Bayer AG — химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Именно она дала всемирную известность аспирину.

Bayer занимает одно из лидирующих мест в мировом производстве лекарств, выпускает медицинские приборы и разрабатывает высокотехнологичные полимеры промышленного и бытового назначения.

В отличие от остальных фирм обзора, у Bayer AG негативный тренд котировок. В 2015 году они поставили исторический рекорд, просев с тех пор в 2,4 раза.

Снижение цены акций обусловлено судебными исками в США. Bayer может потерять миллиарды долларов, но недавнее падение котировок исчисляется десятками миллиардов и вряд ли адекватно. Иски бьют по репутации и отталкивают инвесторов, но пока не угрожают компании банкротством.

Тем не менее, компания сохраняет высокую рентабельность и платит хорошие дивиденды, которые вполне обеспечены прибылью.

В среднем выручка компаний Европы ниже, чем у их американских конкурентов, которые в общей массе придерживаются политики расширения бизнеса. Однако европейская бизнес-среда может похвастать более высокими дивидендами.

Рынок акций здесь, за исключением финансового сектора, поддерживается ультрамягкой монетарной политикой ЕЦБ. В среднем, аналитики пророчат ему подъем на 10-15% в ближайшие два года.

Изложенные в колонке данные носят исключительно информативный характер и не должны рассматриваться как предложение или побуждение к продаже или покупке каких-либо активов.