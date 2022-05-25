"Труба Медведчука" разрушает руководящую вертикаль "Нафтогаза". Интервью с отставным менеджером госкомпании

Как планировалось развернуть "трубу Медведчука" в интересах Украины, почему страна не отказалась от транзита российской нефти, и почему ликвидируют крупнейшую сеть государственных газовых автозаправок? (укр)

Ім'я Миколи Гавриленка відоме у вузькому енергетичному колі, але сфера його відповідальності у системі державного "Нафтогазу" відбивається на всіх українцях. Точніше сказати – відбивалася.

Ще вранці 23 травня, коли записувалося це інтерв'ю, Гавриленко як глава "Укртранснафти" відповідав за питання транзиту російської нафти через Україну та організацію поставок на український ринок дефіцитного дизеля з Європейського Союзу. Надвечір того дня його було офіційно звільнено.

До "Нафтогазу" Микола Гавриленко приходив ще за приснопам'ятного Ігоря Кононенка – тодішнього неофіційного куратора українського ПЕК. Але з того часу "Укртранснафту" так ніхто й не впіймав на рішеннях, вигідних для армійського товариша Петра Порошенка.

Натомість Гавриленко підкосив інший епізод із життя п'ятого президента України. Нещодавно під його управління перейшла так звана "труба Медведчука", якою Росія десятиліттями постачала нафтопродукти до Європи транзитом через Україну.

У планах тепер уже звільненого голови "Укртранснафти" було розгорнути цю магістраль у зворотному напрямку – для організації постачання дизеля з ЄС до України. Але зараз він виявився звинуваченим у зриві виконання цього завдання, за що й поплатився своїм кріслом.

У ході розмови він не приховує свого роздратування щодо цього. Місця для сумнівів у щирості цієї емоції не залишається, коли Гавриленко у такому ж тоні відповідає голові "Нафтогазу" Юрію Вітренку, який зателефонував йому якраз під час інтерв'ю.

Втім, навіть якщо ця напруга і є відображенням внутрішнього конфлікту у верхівці НАКу, треба відати належне Вітренку: він вибрав ідеальний момент для остаточної зачистки своїх опонентів із "Нафтогазу".

Як планувалося розгорнути "трубу Медведчука" на користь України, чому Україна досі не відмовилася від транзиту російської нафти та які причини майбутньої ліквідації найбільшої мережі державних газових автозаправок?

О транспортировке дизеля в Украину и причине увольнения

— В системе "Нафтогаза" вы возглавляете дивизион "нефть" еще с 2019 года, когда "Нафтогазом" управлял Андрей Коболев. Что для вас в этой должности изменилось с прошлого года, когда главой компании стал Юрий Витренко?

— После прихода Витренко дивизиональная система в НАКе практически перестала существовать.

Де-факто за мной, как за руководителем дивизиона "нефть" остались только функции контроля за "Укртранснафтой" (управление магистральными нефтепроводами – ЭП), "Укравтогазом" (владеет сетью государственных газовых АЗС АГНКС – ЭП) и "Укрспецтрансгазом" (перевозка сжиженного газа вагонами-цистернами – ЭП).

Функций по формированию политики компании в нише нефтепродуктов у меня нет.

— Сегодня (23 мая) появилась информация о вашем увольнении. Уведомлял ли вас об этом решении Витренко, и если да, то какова причина увольнения?

— До сегодняшнего дня мне никто ничего не говорил по поводу моего увольнения. Сегодня по телефону Витренко мне сообщил, что решение о моем увольнении будет рассмотрено в Кабмине.

С его слов, формальной причиной моего увольнения является то, что я не выполнил поручение по организации поставки 100 тысяч тонн дизельного топлива в месяц из Венгрии в Украину.

фото дмитра рясного

— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Через Украину проходит участок продуктопровода "Самара-Западный кордон" (известен как "труба Медведчука" – ЭП), по которому еще с советских времен дизельное топливо прокачивалось из Российской Федерации транзитом через Украину в Венгрию. Эта труба строилась СССР для снабжения войск "Варшавского договора" дизтопливом.

На протяжении последнего года (после того как эта труба была отобрана у структур Медведчука – ЭП) эксплуатацией этого продуктопровода занималась "Укртранснафта", но содержащееся в нем дизельное топливо нам не было передано на баланс.

В том числе и по этой причине вплоть до начала войны никаких работ по транспортировке дизтоплива компания не выполняла.

После начала войны было принято решение вытеснить из трубы дизтопливо в полном объеме и передать его на нужды государства. Это было правильное решение.

В процессе его выполнения, в середине апреля, я выступил с инициативой оставить в трубе некоторое количество топлива, для того чтобы использовать его как технологическое – для организации обратных (реверсных) прокачек дизеля из Венгрии в Украину.

В первых числах мая я получил на эту инициативу одобрение, а сейчас узнал, что меня увольняют за ее невыполнение. При этом никаких поручений искать и закупать дизельное топливо я не получал.

— Почему вы не выполнили то что сами же инициировали?

— В первых числах мая, когда я только получил добро на проработку данного вопроса, мы начали активные переговоры с компанией MOL (крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии – ЭП) как собственником активов, на которые заходит этот продуктопровод на территории Венгрии.

Наша переговорная позиция была построена на том, чтобы наладить транспортировку по этой трубе из Венгрии в Украину 100-150 тысяч тон дизтоплива в месяц. Этот объем рассматривался нами как базовый для начала переговоров, исходя из производственных характеристик системы в стандартном режиме работы – из Украины в Венгрию.

Уже в начале переговоров, в начале мая, мы получили от компании MOL информацию, что свободного ресурса топлива у них нет, но они готовы изучить техническую возможность транспортировки топлива из Венгрии в Украину по продуктопроводу.

После недели изучения и еще недели обсуждений технических нюансов 19 мая было заключено предварительное соглашение о готовности MOL подписать с нами договор по транспортировке дизельного топлива по этому продуктопроводу в Украину.

Договор отработан обеими сторонами и может быть подписан в ближайшие несколько дней.

Все, что MOL смогли предложить нам, это лишь вариант, при котором мы будем находить самостоятельно дизельное топливо в Европе, доставлять его в вагонах-цистернах до их терминалов, где он будет перекачиваться в продуктопровод и поставляться по нему в Украину.

Мы не знаем сегодня реальной ситуации с нефтепродуктами у компании MOL, но причина ответа об отсутствии у них свободного ресурса дизтоплива понятна.

Предвыборная компания Орбана (Виктор Орбан, премьер Венгрии – ЭП) была построена, в том числе, на низких ценах на нефтепродукты. И на сегодня в Венгрии цена дизтоплива 1,2-1,4 евро за литр, что минимум на 30-40% ниже остальной Европы.

И это привело к существенному увеличению спроса на нефтепродукты в Венгрии. На заправках очереди, в которых очень много машин из соседних стран – Австрии, Словакии, Хорватии, Румынии.

— О какой производительности в этом предложении MOL шла речь?

— То, что мы планируем выполнять такие работы, уже было озвучено на уровне правительства Украины. Я не могу говорить конкретных цифр, потому что условия соглашения являются конфиденциальными. Скажем так, это в разы меньше, чем мы запрашивали. Для Украины важно любое количество продукта.

Повторю еще раз, что с инициативой об использовании этого логистического канала для наполнения украинского рынка дизтопливом выступил я лично, а сейчас, как оказалось, меня увольняют за невыполнение собственной инициативы.

фото дмитра рясного

— Есть ли ощущение, что сформулировав такой ответ для Украины, Венгрия сделала мягко говоря не все, что могла, чтобы удовлетворить нашу заявку?

— Я не могу давать такую оценку по причине того, что любая оценка субъективна. Объективно можно судить, только если исходить из очень детального анализа.

Если бы Венгрия хотела или могла отказаться от импорта российской нефти, наверное, она бы это сделала. Венгрия сегодня серьезно зависит как от российской нефти, так и от того маршрута, по которому эта нефть к ней поставляется.

О транзите российской нефти и перспективах самой "Укртранснафты"

— С одной стороны, вы управляете компаний, которая занимается прокачкой российской нефти в Европу, и должны отвечать только за "технику" этого процесса.

С другой стороны, возникает вопрос к вам как гражданину, а не выглядим ли мы как государство странно, призывая весь мир прекратить коммерческое сотрудничество с агрессором, но при этом сами это сотрудничество ведем, оказывая России услуги по транзиту ее нефти?

— Очень сложный вопрос. Я могу сказать, что со мной такого рода вопросы не обсуждались. И если по этому вопросу когда-то будет принято решение, то оно должно приниматься очень взвешенно.

В данной ситуации мы действительно лишь техническое звено, от которого, в первую очередь, зависит ситуация со стабильностью в этой отрасли в европейских странах, которые являются нашими союзниками в войне с Россией. Поэтому здесь надо очень серьезно подходить к вопросу анализа последствий такого решения.

— Ваша цитата за 2020 год: "в случае политического решения, которые эффективно и быстро принимаются в РФ, возможностей обеспечить нефтеперерабатывающие мощности в Европе по альтернативным Украине каналам достаточно".

То есть, отказываясь от транзита российской нефти, мы не отрезаем Европу от этого сырья, а подтверждаем на деле, что не хотим иметь дела с убийцами.

— Еще раз говорю. Контекст вопроса достаточно тяжелый сам по себе. Это раз. Во-вторых, если говорить с точки зрения техники вопроса, то она, альтернатива поставок российской нефти в Европу, существует, но эту альтернативу нужно адаптировать к действиям Украины, о которых вы говорите.

— Были ли со стороны президента, правительства, "Нафтогаза", или вас как руководителя "Укртранснафты", инициативы с формулировкой рассмотреть возможность прекращения транзита российской нефти?

— Не было таких.

— Если мы посмотрим на этот вопрос с долгосрочной точки зрения, то Европа наверняка откажется от российской нефти, а значит и исчезнет транзитная функция нашей нефтетранспортной системы.

Верна ли эта оценка, и если да, то сколько в таком случае осталось Украине существовать как стране-транзитеру российского сырья?

— За Европу принимать решение я не хочу и не буду. Если говорить о перспективах нефтетранспортной системы Украины, то они у нас абсолютно не заканчиваются. У нас есть так называемый "спящий" транспортный проект "Адамова Застава – Броды" .

Его реализация позволила бы Европе рассматривать альтернативный маршрут поставок нефти из Гданьска в Броды и, соответственно, в восточную Европу.

— Контракт "Укртранснафты" с российской "Транснефтью" рассчитан до конца 2029 года. Вы говорите, что вас не нужно мотивировать к определенным действиям, и что вы хорошо понимаете интересы Украины как ее гражданин.

Возможно, будет корректно поставить вопрос, почему от вас не исходила инициатива свернуть контракт с российской "Транснефтью"?

— Давайте так: я в данной ситуации как руководитель обеспечиваю функционирование и эффективную эксплуатацию нефтетранспортной системы. Вопросы, связанные с данным контрактом, принимались как на уровне правления "Нафтогаза", так и на уровне его набсовета. Сегодня функцию набсовета выполняет Кабинет министров.

Учитывая политический характер заданного вами вопроса, я считаю, что это не уровень руководителя компании определять стратегию по данному контракту. И не потому, что я хочу уйти от ответа или от ответственности.

Мне недостаточно информации и политических знаний в этом вопросе, чтобы принимать такого рода решения. Если я буду еще привлечен к обсуждению этого вопроса на разных уровнях, я буду говорить свою позицию как технический руководитель компании.

— Озвучьте ее, пожалуйста.

— Позиция у всех сегодня в Украине одна – мы должны победить агрессора. Всеми возможными способами. При этом нужно рассматривать очень тонко все вопросы.

О продаже сжиженного газа "Привату" и нефтяных потерях за время войны

— "Нафтогаз" является совладельцем Кременчугского НПЗ и владеет Шебелинским ГПЗ. Оцените, пожалуйста, их состояние в результате войны.

— Без комментариев. Я не знаю технического состояния Кременчугского НПЗ. Знаю только, что на сегодня он не работает после трех ракетных атак. В районе Шебелинки идут военные действия, поэтому предполагать, что будет с заводом до завершения военных действий сложно.

— В самом начале интервью вы упоминали компанию "Укравтогаз", которая вам подотчетна. Она владеет сетью около 100 заправок (АГНКС), которые перестали работать после скачка цен на газ. Правда ли, что эта сеть будет расформирована, а сам "Укравтогаз" ликвидирован?

— Моя инициатива как руководителя дивизиона "нефть" заключалась в том, что мы должны закрыть эти заправки и обеспечить минимальные затраты для НАК в части эксплуатационных расходов на эти АГНКС.

Сложность этого вопроса в том, что эти объекты присоединены к магистральным газопроводам среднего и высокого давления, и перед ликвидацией их необходимо для начала как минимум отключить от газопроводов. Мы неоднократно обращались в Минэнерго и Фонд госимущества с инициативой разрешить их демонтаж в связи с тем, что они неэффективны.

Можно сказать, что "Укравтогаз" закончился. Его нужно просто грамотно и качественно ликвидировать с минимальными затратами.

фото дмитра рясного

— Помимо всего прочего вы – глава набсовета "Укрнафты". Прокомментируйте, пожалуйста, историю с недавней продажей этой компанией "приватовским" структурам автогаза вдвое дешевле его рыночной стоимости.

— Что значит дешевле рыночной? Если сравнивать эту цену с той, которую СМИ привели как альтернативную, то да, сжиженный газ "Укрнафты" был продан гораздо дешевле.

Но рыночная цена для "Укрнафты" определяется соответствующими регламентными документами. По этим регламентным документам компанией была сформирована стартовая цена на аукцион, после чего сжиженный газ был продан по цене, которая превысила стартовую на 25%.

С учетом всех нюансов, при которых был реализован сжиженный газ "Укрнафты", он был продан по абсолютно рыночной ставке. Чтобы компания могла продавать сжиженный газ по ценам, по которым продает "Укргаздобыча", нужны законодательные инструменты.

Мы неоднократно инициировали перед правительством соответствующие изменения. Но сегодняшние реалии таковы, что "Укрнафта" не может не выставить месячный объем собственного сжиженного газа на аукцион. В ее случае речь идет о продаже около 8 тысяч тонн, тогда как "Укргаздобыча" может ограничиться лотами в 400-500 тонн.

— Какие нефтяные активы потеряла Украина за время войны?

— Потери в большей степени касаются имущества "Укргаздобычи", которое расположено в местах, где ведутся активные боевые действия.

Что касается "Укртранснафты", то могу сказать, что мы на сегодня потеряли один из самых ключевых векторов энергетической безопасности Украины – Черное море в виде портовой инфраструктуры.

— Эта инфраструктура разрушена или захвачена?

— Все абсолютно целое, но мы не можем ее эксплуатировать по понятным причинам.

— Вы еще до прихода в "Нафтогаз" были очень состоятельным человеком. Этот статус должен был, с одной стороны, давать вам внутреннюю свободу в принятии конструктивных радиальных решений на своей должности, а с другой – спокойно реагировать на свое увольнение.

Почему сейчас вы, в какой-то мере, держитесь за кресло, и в тоже время не демонстрировали уместного радикализма находясь на должности. Например, по тому же вопросу о прекращении транзита российской нефти через Украину?

— У вас очень специфическая манера постановки вопросов. Вы своими вопросами ставите некие флажки, которые предполагают отвечать так, как задан вопрос. Я все-таки уйду от этих флажков.

Мне, как руководителю "Укртранснафты", особо не приходилось никому ставить какие-то производственные задачи. Я человек искушенный, и отдаю себе отчет в своей эффективности. Поэтому речь не про то, что я держусь за кресло. Мне сейчас даже толком не объяснили, в чем суть ошибок, ставших причиной моего увольнения, если они вообще существуют.