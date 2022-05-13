Сетью АЗС Glusco будет управлять "Нафтогаз" - решение правительства

Кабинет министров принял решение о передаче 172 автозаправочных станций связанной с Медведчуком сети Glusco в управление "Нафтогаза".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"У нас есть решение суда, предусматривающее передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", — отметил Шмигаль. Он добавил, что это решение поможет в преодолении дефицита топлива.

Справка. Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. НКроме АЗС, сеть насчитывает шесть нефтебаз. С тех пор и до конца 2021 года сетью владел израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого связывают с Виктором Медведчуком. Это подтверждал и сам Моисеев – говорил, что их связывают "дружеские отношения, а не деловые".

Напоминаем:

В конце февраля прошлого года СНБО ввел санкции против нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука (в четверг 12 мая фракцию в Верховной Раде распустили).

Через две недели, в марте 2021 года, компания Proton Energy Group S.A., в которую входит связанная с Медведчуком сеть АЗС Glusco, остановила поставки нефтепродукции на украинский рынок.

Одновременно с этим в компании Glusco и на ее АЗС прошли обыски – Служба безопасности заявила о разоблачении масштабной оборудки по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. В результате суд наложил арест на корпоративные права 28 компаний, в собственности которых, в частности, находятся АЗС Glusco.

В декабре стало известно, что компания SNEL Energy Limited, принадлежащая греческому предпринимателю Димитриосу Анифантакису, приобрела 100% акций Glusco Energy SA.

Анифантакис в течение своей карьеры, в частности, был управляющим директором Litasco SA (2018-2020) и председателем совета директоров Eiger Shipping S.A (2017-2020) – они входят в российскую сеть "Лукойл".