Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку

Укрнафта продала компаніям з орбіти групи Приват скраплений газ за ціною вдвічі нижчою за ринкову.

Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.

Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн.

Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.

АЗС групи "Приват" Коломойського сьогодні продають скраплений газ дорожче 30 грн за літр.

Через цю угоду напівдержавна компанія недорахувалася близько 300 млн грн.

Нагадаємо:

У день аукціону група "Приват" підвищила ціни на пальне на своїх АЗС понад граничний рівень, встановлений урядом. Це при тому, що пальне група не імпортує, а торгує залишками продукту Кременчуцького НПЗ.