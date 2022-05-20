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ЕБРР предоставит "Нафтогазу" кредит в 300 миллионов евро на закупку газа

Пятница, 20 мая 2022, 16:42 - Алексей Павлыш

Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК "Нафтогаз Украины" кредит в 300 млн евро на закупку газа.

Об этом на Весеннем бизнес-форуме во Львове заявила замглавы ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, передает "Укринформ".

"Мы уже находимся на финальной стадии переговоров по выдаче кредита Нафтогазу на закупку газа на 300 млн евро и также должны закончить кредитное соглашение с Укрзализныцей на 50 млн (евро) в поддержку их ликвидности", - сказала Кравченко.

Также банк планирует выделить по 100 млн. евро на инструменты поддержки агропромышленных компаний и пищевого ритейла, фармкомпаний.

По словам Кравченко, эти проекты определяют круг приоритетов работы банка в Украине: продовольственная и энергетическая безопасность, поддержка торговли. Кроме этого, банк акцентирует внимание на муниципальных проектах и ​​логистике.

Кравченко добавила, что ЕБРР переформатировал свою работу в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

По ее словам, банк будет поддерживать программу обновления страны.

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ЕБРР Нафтогаз газ
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