Нафтогаз получил 12 миллиардов прибыли в прошлом году и назвал риски на 2022 год

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НАК "Нафтогаз" отчитался о получении 12 млрд грн прибыли по итогам 2021 года против 19 млрд грн убытка в 2020 году, а также предупредил о рисках, связанных с войной.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности за 2021 год.

Так, доход группы от реализации составил 218,8 млрд. грн. против 193 млрд. грн. в 2020 году. Расходы достигали 201,2 млрд грн против 208,5 млрд грн в позапрошлом году.

Таким образом, НАК получил 12,02 млрд грн прибыли по итогам прошлого года против 19 млрд грн убытка в 2020 году.

В отчетности отмечают также риски на 2022 год в связи с полномасштабной военной агрессией со стороны РФ. В частности, существует неопределенность работы группы и реализации активов из-за потенциального влияния военного вторжения на добычу, ведь существенная часть таких активов сосредоточена в Харьковской и Полтавской областях, в частности в непосредственной близости к боевым действиям.

Кроме того, риски связаны с возможностью получать доход по контракту с Газпромом по организации транзита природного газа. Вероятность реализации этих рисков, особенно всех вместе, ниже высокой.

Отмечается, что обеспечены значительные запасы углеводородов, а добыча газа составляет около 12 млрд куб. м в год. При текущих чрезвычайно высоких ценах на газ и нефть это означает высокую ценность Группы для собственника, то есть для правительства.

В отчетности также говорится, что вследствие высоких мировых цен на газ могут возникнуть проблемы с расчетами потребителей и сложности покрытия ими полной стоимости потребленного газа. Как следствие – вероятность несостоятельности газопоставщиков за собственные средства обеспечивать необходимый для безопасного прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов ресурс.

Отмечается, что в течение 2022 года группа "Нафтогаз" хочет дополнительно получить 76 млрд грн от погашения задолженности региональных газопоставщиков и газсбытов в размере 43 млрд грн, которая возникла к 2020 году, и еще 33 млрд грн по долгам до начала 2022 года.

Кроме того, уже в 2022 году "Нафтогаз" привлек кредиты от украинских госбанков. Группа получила заимствований на сумму 7,5 млрд. гривен и новую кредитную линию на сумму 4,5 млрд. гривен. Обсуждаются условия получения кредита от ЕБРР на приобретение природного газа.