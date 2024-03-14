Украина планирует через две-три недели восстановить морские паромные и контейнерные перевозки – Мининфраструктуры

Первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, передает Интерфакс-Украина.

"Все пять контейнерных терминалов готовы обрабатывать (контейнеры – ЭП). Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Но контейнеры – это приоритет, и они ведут переговоры. Надеюсь, что через две-три недели получим первые меры", – сказал Васьков.

Он добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца – железнодорожное паромное сообщение.

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Напомним:

Украинским морским коридором, созданным ВМС ВСУ, в феврале экспортирован рекордный объем грузов – 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" составил 28 млн тонн.