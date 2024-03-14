Все разделы
Укр / Рус

Украина планирует через две-три недели восстановить морские паромные и контейнерные перевозки – Мининфраструктуры

Четверг, 14 марта 2024, 19:23 - Анастасия Дячкина

Первые контейнерные перевозки по украинскому морскому коридору могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, передает Интерфакс-Украина.

"Все пять контейнерных терминалов готовы обрабатывать (контейнеры – ЭП). Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Но контейнеры – это приоритет, и они ведут переговоры. Надеюсь, что через две-три недели получим первые меры", – сказал Васьков.

Он добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца – железнодорожное паромное сообщение.

Реклама:

Напомним:

Украинским морским коридором, созданным ВМС ВСУ, в феврале экспортирован рекордный объем грузов – 8 млн тонн, общий объем экспорта с начала работы "зернового коридора" составил 28 млн тонн.

порт Минвосстановления агросектор
Реклама:
Материалы по теме
Южнокорейский морской перевозчик Sinokor прекратит работу в российском порту Восточный 4 марта 2024, 20:40
Экспорт из Украины морским коридором в феврале достиг рекордных 8 миллионов тонн – Кубраков 1 марта 2024, 12:51
В Мининфраструктуры назвали два условия для восстановления порта Херсона 8 января 2024, 14:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте