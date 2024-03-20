Из-за обстрелов есть новые повреждения и обесточивания в 4 областях

Из-за обстрелов есть новые обесточивания и повреждения в 4 областях: Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской. Всего без света по разным причинам остается 386 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"На утро без света остается 386 населенных пунктов. В течение суток есть повреждения и обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях", — говорится в сообщении.

Из-за технологических нарушений на утро есть обесточивание в Днепропетровской и Черниговской областях.

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