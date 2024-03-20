Через обстріли є нові пошкодження і знеструмлення у 4 областях
Середа, 20 березня 2024, 11:55 -
Через обстріли є нові знеструмлення та пошкодження у 4 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській і Харківській. Загалом без світла з різних причин залишається 386 населених пунктів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"На ранок без світла залишається 386 населених пунктів. Протягом доби є пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях", - йдеться у повідомленні.
Через технологічні порушення на ранок є знеструмлення в Дніпропетровській й Чернігівській областях.
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