Xiaomi почне продажі свого першого електромобіля до кінця місяця: акції компанії різко зросли

Reuters

Китайська Xiaomi 12 березня заявила, що почне поставки свого першого електромобіля моделі SU7 цього місяця, виходячи на найбільший у світі автомобільний ринок на тлі жорсткої цінової війни.

Про це повідомляє Reuters.

Виробник смартфонів, п’ятий за величиною в Китаї, повідомив, що прийматиме замовлення в 59 магазинах у 29 містах по всій країні. Презентація запланована на 28 березня.

Після заяви компанії під час ранкових торгів акції Xiaomi зросли на 7%.

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Під час презентації седана Speed Ultra 7 (SU7) у грудні 2023 року виконавчий директор Лей Цзюнь заявив, що Xiaomi планує стати одним із п’ятірки найкращих автовиробників світу.

SU7, як рекламував Лей, має технологію "суперелектричного двигуна", здатну розганятися швидше, ніж Tesla та електромобілі Porsche.

Аналітики кажуть, що спільна операційна система автомобіля з популярними телефонами та іншими електронними пристроями Xiaomi сподобається існуючим клієнтам компанії.

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Гігант виробництва смартфонів пообіцяв інвестувати 10 млрд дол в автомобілі протягом десяти років і є одним із небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів, який отримав схвалення влади.

Нагадуємо:

Китайський виробник смартфонів Xiaomi 28 грудня представив свій перший електромобіль SU7 та оголосив про плани увійти до п'ятірки найбільших світових автовиробників.