Сети АЗС начали повышать цены на горючее

С 5 по 12 февраля сети среднего и более низкого ценового диапазона начали повышать розничные цены на горючее. Впрочем, из-за конкуренции и низкого спроса большая часть АЗС воздержалась от пересмотра цен.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Бензин А-95 больше всего подорожал в сетях VostokGaz и "Фактор" – на 1 гривну, до 48,49 и 48,50 гривны за литр соответственно. Дизельное топливо больше всего подорожало в сети "Укрнафта" – на 1 гривну, до 49,90 гривны за литр.

На 50 копеек увеличилась стоимость горючего в сетях Chipo и VST: цена на бензин марки А-95 выросла до 50,02 и 50,40 гривен за литр, дизтопливо – до 49,85 и 49,70 гривны за литр соответственно.

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Сеть АЗС Shell увеличила цены на виды горючего в пределах 50-60 копеек. Бензин марки А-95 теперь стоит 53,85 гривны за литр, премиальный А-95+ – 57,49 гривны за литр, а дизельное топливо – 53,99 гривны за литр.

В сети "Авиас" бензин А-95 подорожал на 44 копейки, до 48,51 гривны за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 копейку, до 48,77 гривны за литр.

"БРСМ-Нефть" увеличила стоимость литра бензина марки А-95 на 7 копеек, до 48,13 гривны, а дизельного топлива - на 29 копеек, до 47,78 гривны за литр.

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Остается значительная разница между ценами в высшем и низшем диапазонах. Разница в цене на бензин А-95 составляет 7,17 гривны, дизтоплива – 7,13 гривны.