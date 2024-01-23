Правительство снова запретило продавать горючее стандартов "Евро-3" и "Евро-4"

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Кабмин возобновил действие требований по качеству топлива не ниже экологического стандарта "Евро-5".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, в частности, в части восстановления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже Евро-5", - заявил Мельничук.

Кроме этого, восстановлены требования директив ЕС о запрете продажи этилированного бензина и установления требований на топливо, которое используется в дорожных транспортных средствах и недорогой подвижной технике (включая суда внутреннего плавания), сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах.

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Напомним, в марте 2022 года Кабмин разрешил оборот топлива экологического стандарта "Евро-3" и "Евро-4". Предполагалось, что норма будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

В Минэнерго тогда заявляли, что это позволит ввести в оборот бензины и дизельное топливо классов "Евро-3" и "Евро-4", а также упростить прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов. А также - привлечь дополнительный ресурс топлива для ВСУ и других военных формирований, сельхозтехники и автотранспортных средств.

"По состоянию на сегодня налажены новые маршруты поставок нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке является стабильной.

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Удовлетворяются потребности экономики государства, ВСУ и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в необходимом объеме", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Экономическая правда