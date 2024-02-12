Мережі АЗС почали підвищувати ціни на пальне

З 5 по 12 лютого мережі середнього і нижчого цінового діапазону почали підвищувати роздрібні ціни на пальне. Втім, через конкуренцію та низький попит більша частина АЗС утрималася від перегляду цін.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Бензин А-95 найбільше здорожчав в мережах VostokGaz і "Фактор" – на 1 гривню, до 48,49 і 48,50 гривень за літр відповідно. Дизельне пальне найбільше подорожчало в мережі "Укрнафта" – на 1 гривню, до 49,90 гривень за літр.

На 50 копійок збільшилася вартість пального в мережах Chipo і VST: ціна на бензин марки А-95 зросла до 50,02 і 50,40 гривень за літр, дизпальне – до 49,85 і 49,70 гривень за літр відповідно.

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Мережа АЗС Shell збільшила ціни на всі види пального у межах 50-60 копійок. Бензин марки А-95 відтепер коштує 53,85 гривні за літр, преміальний А-95+ – 57,49 гривні за літр, а дизельне пальне – 53,99 гривні за літр.

У мережі "Авіас" бензин А-95 здорожчав на 44 копійки, до 48,51 гривні за літр. Дизельне пальне здорожчало на 81 копійку, до 48,77 гривні за літр.

"БРСМ-Нафта" збільшила вартість літра бензину марки А-95 на 7 копійок, до 48,13 гривні, а дизельного пального – на 29 копійок, до 47,78 гривні за літр.

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Залишається значною різниця між цінами в вищому і нижчому діапазонах. Різниця в ціні на бензин А-95 становить 7,17 гривні, дизпального – 7,13 гривні.

Економічна правда