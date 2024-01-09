Отправить и получить посылки Meest ПОЧТА теперь можно во всех супермаркетах "Сильпо" (укр)

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА та мережа супермаркетів "Сільпо" зробили отримання та відправлення посилок ще більш зручним та доступнішим. Тепер клієнти компанії можуть скористатися поштовими послугами в 310 магазинах по всій країні.

"Розвиток партнерських відділень — наш стратегічний напрямок. Такий підхід дозволяє нашим користувачам об’єднувати відправлення чи видачу посилок з іншими важливими повсякденними справами. Це економить час та робить процес ще зручнішим",— зазначають у пресслужбі компанії.

Щоб відправити посилку, треба створити її онлайн у додатку чи на сайті, сплатити (якщо платником є відправник), принести заздалегідь запаковану посилку у супермаркет "Сільпо" та передати його касиру на касі, позначеній наліпкою Meest ПОШТА.

Для отримання варто звернутися на цю ж касу, назвати номер посилки та підтвердити особу отримувача.

Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор, що входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.