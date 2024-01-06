Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады границы с Украиной - Rzeczpospolita

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманутое село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медице.

Об этом накануне стало известно газете Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Издание утверждает, что Секерский решил предоставить письменные гарантии выполнения трех требований протестующих фермеров: предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты.

В отношении субсидий Польша обратилась в Европейскую комиссию, чтобы получить одобрение; отмену повышения налога на 21% должен утвердить польский Сейм; а гарантирование кредитов обеспечат местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета, говорится в материале.

Реклама:

Публично "Обманутое село" также требовало распространить запрет на импорт сельхозпродукции из Украины на дополнительные продукты, такие как мягкие фрукты, сахар, спирт, мед, яблочный концентрат, яйца и мясо птицы.

Хотя об одобрении части требований правительство Польши сообщило аграриям, те требовали письменных гарантий, и именно поэтому Секерский якобы поедет в Жешув в субботу для заключения соглашения. После этого фермеры должны прекратить блокаду.

В то же время, источники Rzeczpospolita утверждают, что министр по состоянию на вечер пятницы пока не принял окончательного решения.

Реклама:

Напомним, фермеры из "Обманутых сел" начали блокировать переход в Медице с 23 ноября этого года. 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить. Но 4 января блокада все же возобновилась.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.

Европейская правда