Лидеры образовательного рынка в Украине: международный лицей Гранд вошел в состав КМDШ ВСЕСВИТ (укр)

Перша приватна школа в Україні — міжнародний ліцей Гранд — стає частиною мережі приватних освітніх закладів КМDШ ВСЕСВІТ.

Як зазначив засновник ліцею Гранд, а відтепер почесний член Академічної ради КМDШ ВСЕСВІТ, Володимир Співаковський, об’єднання навчальних закладів є світовим трендом.

Він переконаний, що цей крок сприятиме підвищенню міжнародного статусу, а також розширить можливості для українських учнів і в межах країни, і за кордоном, а також розширить вплив на освітній ринок.

"Кілька разів я мріяв про масштабування наших кращих освітніх практик за межі ліцею Гранд, думки неодноразово кружляли навколо моделі франшизи. Але, мене зупиняла складність контролю та неприйняття компромісів в питаннях якості освітнього продукту. На освітньому ринку сьогодні існує чимало брендів та освітніх проєктів. Однак, на відміну від КМDШ, не всі можуть до своїх сильних сторін віднести принциповість в питаннях якості освіти, фокус на прогресивних підходах до навчання та демонстрації відповідності задекларованих цінностей реальним діям", — прокоментував Співаковський.

За словами засновника мережі приватних освітніх закладів КМDШ ВСЕСВІТ Володимира Козленка, приєднання ліцею Гранд стане якісно новим етапом в історії мережі.

Обмін досвідом навчальних закладів, обʼєднання зусиль та потенціалу, розширення горизонтів майбутнього – це прогресивна форма розвитку для української середньої освіти сьогодення і майбутнього.

"Ми не можемо змінити нашу реальність, але можемо впливати на майбутнє і надавати нового змісту тому, що робимо тут і зараз. Працювати, створювати нові робочі місця, платити податки, волонтерити разом з дітьми, донатити разом з батьками на ЗСУ, давати дітям дитинство та мотивувати їх змінювати світ на краще, будувати майбутнє без війни. Це наш фронт дій і наше майбутнє, через призму якого ми будуємо сьогодення. І я щиро радію коли наша спільнота КМДШ Всесвіт стає більшою, потужнішою, впливовішою", — відмітив Володимир Козленко.

За словами СЕО КМДШ ВСЕСВІТ Ліни Жигінас, інтеграція ліцею Гранд в мережу проходитиме в кілька етапів. З січня інтеграція розпочнеться на рівні управлінських функцій компанії.

Наразі жодних змін для академічної команди ліцею чи навчального плану освітнього закладу не передбачається, він продовжує свою роботу під керівництвом директорки ліцею Світлани Зайчук. Усі зобов'язання 2023/24 навчального року перед командою викладачів та родинами ліцею Гранд продовжать виконуватись у повному обсязі.

Довідка

КМDШ ВСЕСВІТ — мережа приватних ліцензованих шкіл, яка 12 років працює в Україні й впроваджує та розвиває прогресивні офлайн- і онлайн-проєкти відповідно до запитів батьків і учнів. До мережі КМDШ Всесвіт входять: три школи повного дня (Голосіїв, Осокорки, STEAM), КМDШ online, садочок і початкова школа Sense, садочок і початкова школа Clever kids, а відтепер - і ліцей Гранд.

Міжнародний ліцей "Гранд" працює в Києві з 1988 року і є першою приватною школою в Україні. Гранд визнаний американським акредитаційним комітетом Ai однією з найкращих п'ятизіркових шкіл світу. Ліцей має вищий рівень Міжнародної акредитації NCPSA (приватна організація, яка займається акредитацією американських приватних шкіл), що підтверджує визнання високих стандартів навчання.