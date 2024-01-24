Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке предпринимательства, в который войдут представители бизнеса.

Источник: обращение Зеленского 23 января

Прямая речь: "Как и договорились члены правительства с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса.

Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, деньги, услуги и другие отрасли. Различные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, общества".

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Детали: По словам президента, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы "максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес".

Также на уровне СНБО определили срок – три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия.

Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных.

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Прямая речь: "Государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников, работниц и точно не работает с Россией".

Обновлено: Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Совет по поддержке бизнеса на период военного положения будет реагировать на жалобы предпринимателей и решать неотложные проблемы. Также СНБО рекомендовал Офису генпрокурора, СБУ, ДБР, Нацполу, БЭБ провести аудит зарегистрированных уголовных производств, которые потенциально могут ставить под риск экономику государства.

Также министр сообщила, что проверки бизнеса правоохранительными органами будут ограничены.

Прямая речь Свириденко: "Офиса Генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности Украины будет рекомендовано решением СНБО в течение трех месяцев воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия. Кроме того, будут проведены аудит уже принятых мер и того, целесообразно ли их и дальше применять".

Украинская правда