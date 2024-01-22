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Минюст хочет национализировать имущество экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева

Понедельник, 22 января 2024, 17:08 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Министерство юстиции 22 января подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства имущества и активов Вячеслава Богуслаева и Петра Кононенко.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Минюст просит взыскать у вышеуказанных лиц, связанных устойчивыми бизнес-связями:

  • более 30 единиц недвижимого имущества (жилых, нежилых помещений и земельных участков);
  • денежные средства;
  • корпоративные права более чем 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН";
  • имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы;
  • огнестрельное оружие.

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Напоминаем:

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора завершили следствие и передали в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и директора внешнеторгового департамента компании Олега Дзюбы. Оба подозреваются в коллаборационной деятельности.

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

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