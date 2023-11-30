Экс-президента "Мотор Сич" Богуслаева оставили под стражей без права на залог - постановление суда

Соломенский районный суд Киева 30 ноября продлил меру пресечения экс-президенту компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Оба подозреваемых будут находиться под стражей без права на залог до 5 января 2024 года.

Также суд назначил дело к рассмотрению по существу на 25 декабря 2023 года.

Реклама:

Напоминаем:

18 октября СБУ проинформировала, что совместно с Офисом генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении Богуслаева и Дзюбы.

Богуслаева подозревают в коллаборационизме, пособничестве РФ и препятствовании деятельности ВСУ.

Реклама:

Экс-президент "Мотор Сич" Богуслаева обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Его подчиненный - глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия Олег Дзюба - обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Обоим фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

10 мая журналисты "Схем" обнаружили, что Вячеслав Богуслаев просил Офис президента Украины включить его в список на обмен в Россию.