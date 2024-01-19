Фермеры 24 января перекроют дороги по всей Польше, протестуя против зерна из Украины  

24 января польские фермеры перекроют дороги по всей стране, протестуя против импорта зерна из Украины

Об этом сообщает inpoland.net.pl.

Согласно сообщению, аграрии выйдут на улицы, чтобы выразить протест против импорта зерна из Украины, против Европейского Союза и идей, которые, по их мнению, хотят существенно ограничить производство растениеводства и животноводства в Польше и ЕС.

Кроме того, в этот день митингующие могут заблокировать польско-украинскую границу.

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Представитель аграрной организации Solidarnośc Адриан Вавжиняк призвал всех фермеров и сельскохозяйственные союзы Польше приобщиться к протестам 24 января с 12:00 до 14:00, информируют польские СМИ.

Предстоящие протесты уже поддержал Национальный совет агропромышленных палат.

Напоминаем:

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Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши требует ввести квоты на украинский сахар и заявила, что присоединится к общенациональной фермерской акции протеста, запланированной на 24 января 2024 года.