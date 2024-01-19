Польские производители требуют квоты на украинский сахар и обещают присоединиться к протестам

Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши требует ввести квоты на украинский сахар и заявила, что присоединится к общенациональной фермерской акции протеста, запланированной на 24 января 2024 года.

Об этом идет речь на сайте ассоциации.

"После введения мер автономной торговли неограниченный импорт сахара из Украины в ЕС в 2022/23 маркетинговом году увеличился в 20 раз, а в сезоне 2023/24 эти объемы могут быть до 35 раз выше, чем в течение 2022/23 маркетинговом году, когда были отменены квоты, установленные в Соглашении об ассоциации ЕС-Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабы увеличения импорта непропорционально велики по отношению к возможностям использования дополнительного сахара.

Реклама:

"Это искажает конкуренцию и дестабилизируют рынок Сообщества. Сахарный сектор не может справиться с беспрецедентным ростом импорта и стабильно функционировать в краткосрочной и среднесрочной перспективе", - пояснили польские производители.

Ассоциация убеждена, что сохранение статус-кво в торговых отношениях с Украиной неприемлемо для местных производителей сахарной свеклы, поскольку должны опираться на принципы партнерства и соблюдать интересы обеих сторон, чего сейчас не происходит.

Ассоциация настаивает на внедрении инструментов для защиты польских производителей от неблагоприятных последствий неограниченного импорта украинского сахара, сохраняя при этом необходимый уровень поддержки граждан Украины.

Реклама:

Отмечается, что экспортный потенциал Украины после введения автономных торговых мер увеличился в 16 раз, а в отсутствие тарифов, вероятно, еще больше.

Польские производители сахара призвали Европейскую Комиссию внедрить механизмы, которые позволят эффективно обезопасить рынки государств-членов, в частности рынки "прифронтовых стран", от дальнейшего увеличения импорта сахара из Украины и его негативных последствий для рентабельности сельхозпроизводства и функционирования фермерских хозяйств в Польше.