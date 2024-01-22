В прошлом году в Польше обанкротились на 41% больше компаний, чем в 2022 году

В 2023 году в Польше обанкротились 4701 компаний, что на 1949 компаний больше, чем годом ранее.

Об этом пишет издание Wprost, передает liga.net.

Согласно отчету страховой группы Coface, рост банкротств зафиксировали во всех отраслях экономики, кроме сельского хозяйства. Число неплатежеспособных компаний в Польше стабильно увеличивается, начиная с 2016 года.

В течение 2013-2017 годов рынок ежегодно покидали от 700 до 900, в 2018 году их было уже 975, через год - 1019, а в 2020 - 1242.

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В последние три года темпы значительно ускорились: в 2021 году оказались неплатежеспособными 2125 польских компаний, в 2022 - 2752.

Авторы отчета отмечают, что одним из многих факторов увеличения количества банкротств является война в Украине. Также среди факторов: падение внутреннего спроса из-за высокой инфляции, рост стоимости банковских кредитов и общее замедление деловой активности в стране, проблемы в экономике соседней Германии.

Большинство обанкротившихся польских компаний в 2023 году являются малыми и средними фирмами, которые зависят от внешнего финансирования. По отраслям, то больше всего банкротств в сфере транспорта.

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Напоминаем:

В течение 2023 года в Украине в среднем прекращали работу 479 бизнесов в месяц - это почти втрое меньше, чем в 2021 году, когда в месяц закрывалось 1290 компаний.