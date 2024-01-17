Легализация виртуальных активов в Украине: ЭП собирает топ-чиновников и бизнес на дискуссию
"Экономическая правда" собирает государственных чиновников, законодателей и бизнес на дискуссию о легализации виртуальных активов в Украине.
Мероприятие состоится 23 января в 16.00.
Для чего мы это делаем?
Во-первых, объяснить, какие два законопроекта по легализации цифровых активов сегодня на повестке дня, может ли быть принят один из этих документов и когда это вообще может произойти.
Во-вторых, объяснить на практических примерах, что именно меняется и кого именно это касается, кто из государственных органов будет взаимодействовать с рынком в рамках нового законодательства. На примерах обоих проектов.
В-третьих, выслушать представителей бизнеса, вовлеченных в сферу цифровых активов: как они готовятся к легализации оборота виртуальных активов в Украине, какие у них ожидания и что для них меняется при различных вариантах легализации.
Кто будет участвовать в дискуссии?
- Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития
- Юрий Бойко, член НКЦБФР
- Ярослав Железняк, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Арсен Макарчук, директор Департамента стратегии и развития Национального банка
- Владимир Носов, основатель и СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT
- Наталья Дрык, директор Блокчейн Ассоциации Украины
- Юрій Олентир,CEO HAPI
- Вадим Груша, СЕО и сооснователь Trustee Plus
- Дмитрий Николаевский, главный юрист Проектного Офиса "Виртуальные активы 2030"
- Иван Павловский, CEO и co-founder Incrypted, самого большого криптомедиа в Украине
- Петр Билык, руководитель практик Технологий и инвестицій, Директор по инновациям Juscutum
Также уточняется, кто на мероприятии представит Министерство финансов.
Генеральным партнерами мероприятия стали одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT. В качестве партнеров к мероприятию также присоединились MacPaw Space и Trustee Plus.
Больше информации о событии и как зарегистрироваться на главной странице мероприятия.