Легалізація віртуальних активів в Україні: ЕП збирає топ-посадовців і бізнес на дискусію

"Економічна правда" збирає державних посадовців, законодавців та бізнес на дискусію про легалізацію віртуальних активів в Україні.

Подія відбудеться 23 січня о 16.00.

Для чого ми це робимо?

По-перше, пояснити, які два законопроєкти щодо легалізації цифрових активів сьогодні є на порядку денному, чи може бути ухвалений один з цих документів та коли це взагалі може статись.

По-друге, пояснити на практичних прикладах, що саме змінюється і кого саме це стосується, хто з державних органів буде взаємодіяти з ринком в рамках нового законодавства. На прикладах обох проєктів.

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По-третє, вислухати представників бізнесу, залучених до сфери цифрових активів: як вони готуються до легалізації обігу віртуальних активів в Україні, які у них очікування та що для них змінюється за різних варіантів легалізації.

Хто братиме участь в дискусії?

Олександр Борняков , заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку

Юрій Бойко , член НКЦПФР

Ярослав Железняк , народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Арсен Макарчук , директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку

Володимир Носов , засновник та СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT

Наталія Дрик , директор Блокчейн Асоціації України

Юрій Олентир , CEO HAPI

CEO HAPI Вадим Груша , СЕО і співзасновник Trustee Plus

Дмитро Ніколаєвський , головний юрист Проєктного Офісу "Віртуальні активи 2030"

Іван Павловський, CEO та co-founder Incrypted, найбільшого криптомедіа в Україні

Петро Білик , керівник практик Технологій та інвестицій, Директор з інновацій Juscutum

Також уточнюється, хто на заході представить Міністерство фінансів.

Генеральним партнерами заходу стали одна з найбільших європейських криптобірж родом з України WhiteBIT, а також партнерами стали Trustee Plus - криптогаманець з вбудованою платіжною картою, MacPaw Space та Одеський коньячний завод та бренд Шустов.

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Більше інформації про подію та як зареєструватись на головній сторінці заходу.