Легалізація віртуальних активів в Україні: ЕП збирає топ-посадовців і бізнес на дискусію
"Економічна правда" збирає державних посадовців, законодавців та бізнес на дискусію про легалізацію віртуальних активів в Україні.
Подія відбудеться 23 січня о 16.00.
Для чого ми це робимо?
По-перше, пояснити, які два законопроєкти щодо легалізації цифрових активів сьогодні є на порядку денному, чи може бути ухвалений один з цих документів та коли це взагалі може статись.
По-друге, пояснити на практичних прикладах, що саме змінюється і кого саме це стосується, хто з державних органів буде взаємодіяти з ринком в рамках нового законодавства. На прикладах обох проєктів.
По-третє, вислухати представників бізнесу, залучених до сфери цифрових активів: як вони готуються до легалізації обігу віртуальних активів в Україні, які у них очікування та що для них змінюється за різних варіантів легалізації.
Хто братиме участь в дискусії?
- Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку
- Юрій Бойко, член НКЦПФР
- Ярослав Железняк, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
- Арсен Макарчук, директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку
- Володимир Носов, засновник та СЕО криптовалютної біржі WhiteBIT
- Наталія Дрик, директор Блокчейн Асоціації України
- Юрій Олентир,CEO HAPI
- Вадим Груша, СЕО і співзасновник Trustee Plus
- Дмитро Ніколаєвський, головний юрист Проєктного Офісу "Віртуальні активи 2030"
- Іван Павловський, CEO та co-founder Incrypted, найбільшого криптомедіа в Україні
- Петро Білик, керівник практик Технологій та інвестицій, Директор з інновацій Juscutum
Також уточнюється, хто на заході представить Міністерство фінансів.
Генеральним партнерами заходу стали одна з найбільших європейських криптобірж родом з України WhiteBIT, а також партнерами стали Trustee Plus - криптогаманець з вбудованою платіжною картою, MacPaw Space та Одеський коньячний завод та бренд Шустов.
Більше інформації про подію та як зареєструватись на головній сторінці заходу.