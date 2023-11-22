"Укрэнерго" зафиксировало дефицит в энергосистеме: потребителей призвали экономить

В энергосистеме Украины 22 ноября зафиксировали дефицит электроэнергии, украинцев призывали бережливо потреблять ресурс в течение суток.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует, что в вечерние часы он может увеличиться.

Основными причинами дефицита является увеличение потребления из-за похолодания, повышенной аварийности блоков электростанций и недостаточности объемов импорта электроэнергии из ЕС.

Реклама:

"Призываем украинцев бережно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", – отметили в Укрэнерго.

Кроме этого, по состоянию на утро 22 ноября из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 427 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Запорожской, Харьковской областях.

Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Реклама:

Напоминаем:

В аварийный ремонт 20 ноября вывели 5 энергоблоков теплоэлектростанций, но ограничения потребления не применялись.