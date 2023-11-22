ЕС перевел Украине очередные 1,5 миллиарда евро макрофина

Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, пишет "Европейская правда".

"ЕС финансово поддерживает экономическую стабильность и предоставление государственных услуг в Украине с самого начала войны России против нее. Сегодня мы предоставляем новые 1,5 млрд евро", – отметила глава ЕК в Twitter (Х).

Она подчеркнула, что помощь ЕС Украине сейчас достигла 85 млрд евро и "будет больше", поскольку ЕК предложила выделить еще 50 млрд евро до 2027 года.

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В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 16,5 млрд евро. На год был предусмотрен пакет макрофинансовой поддержки общим объемом 18 млрд евро.

Макрофинансовая помощь – кредит, который Украине предоставляют под выгодный процент.

По поводу намерения выделить дополнительные 50 млрд евро в ЕС говорят, что у них есть "план Б", если Венгрия наложит вето.

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Подробно об условиях предоставления помощи Евросоюза читайте в статье "Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги в 2023 году".

Европейская правда